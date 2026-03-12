Añatuya: perdió el control de su auto, volcó sobre la Ruta 92 y salió ileso

Un hombre de 66 años protagonizó un impactante vuelco a unos 10 kilómetros de la ciudad. A pesar de los tumbos que dio el vehículo sobre la ruta, logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas.

Un impactante siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 92, a unos 10 kilómetros de Añatuya, donde un automóvil volcó tras perder el control mientras circulaba por la zona. Pese a la violencia del accidente, el conductor resultó ileso.

El hecho tuvo como protagonista a Gerónimo Bravo, de 66 años, domiciliado en la ciudad cabecera del departamento General Taboada. Según informaron fuentes policiales, el hombre se desplazaba en sentido Este-Oeste a bordo de un Fiat Palio gris cuando, por causas que todavía se intentan establecer, perdió el control del vehículo.

Tras la maniobra, el automóvil comenzó a dar varios tumbos sobre la cinta asfáltica hasta terminar finalmente detenido en la banquina.

Efectivos policiales que acudieron al lugar del incidente constataron que, pese a la espectacularidad del vuelco, el conductor se encontraba en buen estado de salud. El propio Bravo manifestó que no había sufrido lesiones y que no necesitaba asistencia médica.

El rodado, en tanto, sufrió importantes daños materiales producto del accidente. Cuando el personal policial llegó al lugar, el automóvil ya había sido retirado por familiares del conductor para ser trasladado a su taller mecánico.

Las autoridades confirmaron además que en el siniestro no participaron otros vehículos y que el operativo fue realizado por personal policial de la zona, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.