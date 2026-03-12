Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL

Un comerciante indicó que el acusado pagó compras de mercadería con cheques sin fondos.

El comerciante y ex viajante de la empresa Premier Distribuciones S.R.L, Juan Alfredo Cardona, denunció al titular de la firma Lubrinor S.R.L, Juan Francisco Viaña, por una presunta estafa cuyo monto base asciende a $26.670.614. La denuncia formal fue presentada el 16 de abril de 2025 ante el Departamento Delitos Económicos.

Según relató Cardona, el conflicto se originó a partir de diversas operaciones comerciales realizadas durante 2024, en las que la empresa de Viaña habría cancelado compras mediante cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos.

El denunciante explicó que a fines de noviembre de 2024 acordó la venta de productos de la marca Jonhson por un monto total de $8.627.614, que fueron pagados mediante dos cheques de pago diferido. El primero fue emitido el 17 de diciembre de 2024 con fecha de pago el 10 de enero de 2025 por $4.313.807, mientras que el segundo fue emitido el 30 de diciembre de 2024, con fecha de pago el 31 de diciembre de 2024, por el mismo monto. Ambos instrumentos pertenecían a Lubrinor S.R.L, pero según Cardona fueron rechazados por el banco por falta de fondos suficientes en la cuenta, pese a que los números de los cheques figuraban registrados en un recibo expedido por la empresa Premier.

Asimismo, el comerciante detalló que a fines de diciembre de 2024 se concretó otra operación comercial con la firma denunciada, consistente en la venta de 10.000 unidades de repelentes Off de 60 c.c. por un total de $18.043.000. La mercadería fue facturada el 18 de diciembre de ese año y abonada mediante un cheque de pago diferido, emitido el 19 de diciembre de 2024 con fecha de pago el 20 de diciembre de 2024, por el monto total de la operación. Sin embargo, Cardona sostuvo que tampoco pudo cobrar ese cheque, ya que habría sido rechazado por supuestas falencias en su confección.

El denunciante recordó que su relación comercial con Viaña y sus empresas comenzó entre 2020 y 2021, en plena pandemia. “Justo fue la época de la pandemia. Ahí empiezo a comercializar yo los productos con ellos. Me empezaban a comprar 100 bultos y yo les mandaba 50 porque estábamos restringidos en esa época por el dengue”, relató.

Con el paso del tiempo, explicó que los pagos con cheques comenzaron a generar una cadena de devoluciones. “Me pagaban con cheques, el banco me los devolvía, reclamaba y me pagaban con otro. Así se fue armando la cadena. A veces me compraban por 10 millones de pesos y me daban cinco cheques. Cuando entraba uno, ya había sido devuelto el primero”, sostuvo.

Cardona afirmó que ese mecanismo derivó en lo que describió como una “cadena” o “bicicleta” financiera. “Me reponían el cheque y así seguía la cadena hasta que se armó un cuello de botella y directamente dejaron de pagar”, manifestó.

De acuerdo con su cálculo, la deuda actual superaría los $29.000.000, correspondiente a operaciones realizadas durante 2024 y los primeros días de 2025, por lo que decidió interrumpir la entrega de mercaderías a la firma denunciada.

En ese contexto, Cardona también señaló que de la Central de Cheques Rechazados del Banco Central de la República Argentina surge que Juan Francisco Viaña registraría más de 100 cheques rechazados por falta de fondos en los últimos tiempos. Según esos registros, el monto total de los instrumentos rechazados superaría los $700.000.000, emitidos a través de distintas empresas vinculadas al empresario, entre ellas Lubrinor S.R.L y Biterra S.R.L.

La causa quedó radicada en el Departamento Delitos Económicos, donde se analizará la documentación presentada para determinar la posible configuración de un delito de estafa en el marco de las operaciones comerciales denunciadas.