El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica

Los operarios trabajan para descomprimir el volumen de agua.

Hoy 20:29

El Comité de Emergencia de la Municipalidad de la Capital continúa trabajando para atender las situaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una de las tareas consistió en descomprimir el volumen de agua del desagüe ubicado a la altura del barrio La Católica, que desemboca en el río Dulce.

En esta oportunidad, se aportó material de relleno para realizar una nueva defensa que había sido alterada por el incremento del nivel del rio, para continuar con el trabajo de extracción de agua con dos bombas arroceras.

De forma paralela se desplegaron 14 camiones cisternas con bombas para la extracción del agua del desagüe pluvial y de la calle.

También, en Luis Lescano y Alsina se hizo una defensa y se colocó una bomba arrocera para desagotar el desagüe de la cuenca del centro.

Asimismo, el personal municipal trabajó para retirar árboles y ramas caídas en los barrios Ejército Argentino, Parque y Centro.