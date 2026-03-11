VIDEO | Dramático operativo: así detuvieron a Sebastián Corti, implicado en una causa por presunta violencia de género

Estaba prófugo hace más de 40 días. Tenía pedido de captura de la jueza de Género, Cecilia Laportilla.

Hoy 19:54

Sebastián Corti fue detenido este miércoles durante un amplio operativo realizado por personal de la Policía de Investigaciones de Santiago del Estero en la intersección de Lugones y Rivadavia.

El procedimiento se concretó en el marco de una causa judicial por presunta violencia de género, donde fue denunciado por Iara Pereyra.

Según se pudo observar en las imágenes captadas en exclusiva por Diario Panorama, el acusado terminó reducido en el suelo mientras los efectivos lograban controlarlo. Se arrojó del auto en el que era trasladado con intención de escaparse.

Finalmente, tras ser controlada la situación, Corti fue subido a un vehículo y trasladado bajo custodia, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación en su contra.

Cabe destacar que Corti tenía un pedido de captura por orden de la jueza de Género, Cecilia Laportilla, en una causa de violencia de género; y estaba prófugo hace más de 40 días.