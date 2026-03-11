Alerta amarillo por tormentas fuertes en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 70 milímetros durante la jornada. Las tormentas llegan tras las intensas lluvias registradas el martes en gran parte de la provincia.

Hoy 01:57

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para este miércoles 11 de marzo en la provincia, donde se esperan fenómenos meteorológicos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h y ocasional caída de granizo.

El informe meteorológico indica además que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 20 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores esos registros podrían superarse de manera puntual.

Se esperan nuevas lluvias tras el temporal del martes

El pronóstico se da luego de las intensas lluvias registradas durante varias horas en la jornada del martes, que provocaron diversas complicaciones en distintos sectores del territorio provincial.

Las precipitaciones generaron anegamientos y dificultades en la circulación en zonas de la capital santiagueña y en la ciudad de La Banda, además de inconvenientes en varias localidades del interior.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las tormentas previstas podrían agravar la situación en áreas donde el suelo ya se encuentra saturado por las lluvias recientes.

Temperatura y condiciones previstas

Para este miércoles, el pronóstico del SMN anticipa una jornada bastante húmeda, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 30 grados de máxima.

La humedad relativa podría alcanzar valores cercanos al 97%, mientras que los vientos soplarán desde el sector sudeste, lo que favorecerá la persistencia de condiciones inestables durante gran parte del día.

El alerta amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes, por lo que se recomienda a la población evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y no refugiarse bajo árboles o postes durante las tormentas.