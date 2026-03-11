Real Madrid y Manchester City abren una serie de alto voltaje en la Champions

El Merengue recibirá este miércoles al City en el Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final. El equipo español tendrá varias bajas importantes para el primer duelo de la serie.

Hoy 03:27

El Real Madrid y el Manchester City protagonizarán este miércoles un nuevo capítulo de una de las rivalidades más atractivas del fútbol europeo. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en una serie que muchos consideran una final anticipada.

El conjunto español, dirigido por Álvaro Arbeloa, afrontará el primer compromiso con bajas muy sensibles, ya que no contará con figuras de peso como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, además de otros futbolistas importantes del plantel. En total, el Merengue tendría hasta siete ausencias confirmadas para este duelo clave.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en diciembre de 2025, cuando el Manchester City de Pep Guardiola se impuso 2 a 1 con una destacada actuación de Erling Haaland, quien fue determinante para el triunfo del conjunto inglés.

Para este nuevo cruce europeo, el Real Madrid apostaría a un once con Thibaut Courtois en el arco; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy en defensa; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Eduardo Camavinga en el mediocampo; mientras que Vinícius Júnior y Gonzalo García integrarían el ataque.

Por el lado del Manchester City, el probable equipo tendría a Gianluigi Donnarumma en el arco; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi y O’Reilly en la defensa; Rodri y Bernardo Silva en el mediocampo; con Rayan Cherki, Omar Marmoush, Jérémy Doku y Erling Haaland en la ofensiva.

El partido se disputará este miércoles 11 de marzo y, en varios países de Sudamérica, podrá seguirse a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que transmitirá el encuentro en vivo.