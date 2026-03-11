Muerte del financista: cartas de despedida, acreedores y dólares en negro

Tras la aparición de Martín Maldonado ahorcado en el country El Timbó, surgieron acreedores que develaron una presunta actividad ilegal con cientos de miles de dólares no declarados.

Hoy 07:06

La muerte del financista Martín Maldonado dejó al descubierto una serie de reclamos económicos de presuntos acreedores de Santiago del Estero, Córdoba y Tucumán, quienes aseguran haber realizado inversiones en dólares a través del empresario. Sin embargo, los socios de la firma de la que formaba parte sostienen que no existen registros contables de esos fondos en la empresa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el avance de las averiguaciones, los socios también detectaron operaciones que Maldonado habría realizado por fuera de la consultora. Entre ellas, la apertura de una cuenta en un banco distinto al utilizado por la sociedad, además de la compra de una propiedad en Paraguay y la creación de una empresa en Unquillo, Córdoba.

Otro punto que complica la situación es que varios de los presuntos acreedores no tendrían documentación que respalde las inversiones realizadas. De acuerdo con los reclamos que se conocieron hasta ahora, el monto total superaría el medio millón de dólares, al que se sumaría una cifra similar en criptomonedas.

El hallazgo y la investigación

Maldonado falleció el 2 de marzo. Su cuerpo fue encontrado ahorcado en una vivienda que alquilaba en el barrio privado El Timbó, ubicado entre Los Romano y Villa Robles.

El empresario se había casado recientemente con una joven cordobesa, a quien habría conocido durante un viaje a Paraguay. Tras su muerte, se supo que había dejado seis cartas dirigidas a sus familiares directos, en las que explicaba los motivos de su decisión.

Según trascendió, desde 2025 Maldonado presidía una consultora financiera registrada en la Bolsa, en la que tenía el 47% de participación. La firma operaba principalmente con dólares y criptomonedas, además de brindar servicios de consultoría.

Los socios indicaron que recién después del fallecimiento detectaron que Maldonado habría realizado inversiones de manera personal, recibiendo dinero de terceros en cuentas bancarias distintas a las utilizadas por la consultora.

También señalaron que no estaban al tanto de la compra de una propiedad en Paraguay ni de la creación de otra empresa en Unquillo, operaciones que habrían sido realizadas sin conocimiento del resto de los integrantes de la sociedad.

Ante esta situación, algunos de los presuntos acreedores comenzaron a analizar acciones judiciales para intentar recuperar el dinero. Estudios jurídicos trabajan en la evaluación de demandas en el fuero civil, que podrían incluir medidas cautelares sobre cuentas o billeteras digitales.

Entre los reclamos mencionados figura el de un comerciante que afirma haber invertido unos 200.000 dólares, además de otros aportes realizados por inversores de diferentes montos y provenientes de distintas provincias.

No obstante, algunas de las personas que aseguran haber entregado dinero no habrían iniciado acciones legales, en parte porque no podrían justificar el origen de los fondos.

Por el momento, los socios de Maldonado reciben los reclamos, aunque reiteran que desconocían los acuerdos personales que el financista habría realizado y que no existe registro de esos fondos en la contabilidad de la empresa.

El caso continúa generando incertidumbre entre quienes afirman haber invertido dinero. Mientras tanto, la investigación y los posibles reclamos civiles podrían ser el camino para intentar determinar responsabilidades y recuperar los fondos.

En paralelo, el contenido de las seis cartas que Maldonado dejó a su familia permanece reservado, mientras el entorno del financista mantiene silencio sobre los detalles del caso.