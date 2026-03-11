Quién era el sospechoso que murió tras tirotearse con la Policía en una “pool party”

Tenía 23 años, antecedentes penales y un pedido de captura vigente. Falleció luego de enfrentarse a tiros con efectivos de la Policía Bonaerense durante un operativo en una quinta donde buscaban a integrantes de una banda dedicada al robo de autos.

Hoy 02:09

Un violento enfrentamiento armado durante una fiesta en una quinta de la localidad de 9 de Abril terminó con un sospechoso muerto y dos detenidos, luego de que efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires irrumpieran en el lugar en busca de integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos.

El fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años, domiciliado en Lavallol. De acuerdo con la investigación, el joven contaba con antecedentes penales y una orden de captura vigente emitida el 30 de septiembre de 2022 por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

Según trascendió, en su prontuario figuraban varias detenciones previas. En agosto de 2021 había sido acusado por infracción a la Ley 23.737, que sanciona delitos vinculados con la tenencia, comercialización y tráfico de estupefacientes.

Además, López enfrentó cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, junto con tenencia ilegal de arma.

Antecedentes y detenciones previas

Su historial delictivo lo llevó a permanecer detenido en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, un establecimiento destinado a jóvenes adultos e internos con padecimientos mentales. Recuperó la libertad en agosto de 2023.

Sin embargo, menos de un año después volvió a caer detenido. En julio de 2024 fue arrestado durante una serie de allanamientos realizados en Malvinas Argentinas y Adrogué, en el marco de la investigación por un violento ataque contra un cardiólogo ocurrido en Glew.

En aquel episodio, el médico fue baleado por motochorros y resultó gravemente herido, aunque logró recuperarse. Durante esos operativos, la Policía interceptó un Peugeot 208 gris en el que viajaba López junto a otros jóvenes. En ese procedimiento fueron capturados los principales sospechosos del ataque, mientras que López quedó detenido debido a su pedido de captura vigente por otra causa.

El tiroteo en la quinta

Los caminos de López y la Policía volvieron a cruzarse este lunes durante un operativo en una quinta de Esteban Echeverría, donde se realizaba una “pool party”.

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron la vivienda tras recibir información de que en el lugar se encontraban miembros de una banda vinculada al robo de vehículos y entraderas, con al menos 15 hechos investigados.

Cuando los agentes irrumpieron en el inmueble, López se encontraba en una habitación de la planta alta junto a otros jóvenes y portaba un arma de fuego que figuraba como robada.

De acuerdo con los investigadores, al advertir la presencia policial el sospechoso abrió fuego contra los efectivos desde una ventana, lo que desató un intenso intercambio de disparos.

En medio del tiroteo, intentó escapar saltando hacia un terreno lindero. Otro sospechoso había realizado la misma maniobra momentos antes.

Durante el enfrentamiento, López recibió disparos en la cabeza y el pecho. Fue trasladado, pero murió poco después como consecuencia de las heridas.

Detenidos y avance de la causa

En el procedimiento inicial fueron detenidos dos sospechosos, mientras que otros ocho fueron capturados durante nuevos allanamientos realizados el martes.

Todos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto, quien ordenó la intervención de la Gendarmería Nacional Argentina para realizar las pericias correspondientes en la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento.