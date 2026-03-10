Ingresar
Policiales

Cayó en Santiago una Toyota Hilux robada en Tucumán: el GPS permitió interceptarla sobre la Ruta 34

El vehículo había sido sustraído en Alderetes y era seguido por sistema de rastreo satelital. La Policía interceptó la camioneta en el departamento Jiménez y detuvo a dos jóvenes tucumanos.

Hoy 21:58
Toyota Hilux robada

Un operativo policial permitió recuperar en Santiago del Estero una camioneta Toyota Hilux que había sido robada en Tucumán y detener a dos jóvenes que circulaban en el rodado. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Bajo Hondo, departamento Jiménez.

El hecho se desencadenó cuando efectivos policiales recibieron una alerta sobre una camioneta gris oscuro, dominio AF-470-TF, que había sido denunciada como sustraída en la ciudad de Alderetes. El vehículo contaba con sistema de rastreo satelital, que marcaba su ubicación en cercanías del kilómetro 863 de la ruta.

Ante esta situación, personal del Puesto Caminero de Bajo Hondo, dependiente de la Comisaría Comunitaria N°53, montó un operativo y logró interceptar la camioneta en plena ruta.

Dos tucumanos detenidos

En el vehículo se trasladaban dos jóvenes oriundos de San Miguel de Tucumán, identificados como Leonel Alfredo Panasiuk Gómez, de 20 años, y Carlos Damián Carrizo, también de 20.

Tras verificar que el rodado registraba una denuncia por robo radicada en la Comisaría N°12 de Tucumán, realizada por Carolina Fuensalida Ramos, de 34 años, los efectivos redujeron preventivamente a los ocupantes mientras se realizaban las consultas judiciales correspondientes.

La fiscal de turno, Dahiana Pérez Vicens, ordenó el secuestro de la camioneta y la aprehensión de ambos sospechosos.

Pericias y secuestro del vehículo

Durante el procedimiento, los policías constataron que la camioneta presentaba daños en las ruedas del lado derecho, lo que dificultó su traslado.

Posteriormente intervino personal de la División Sustracción de Automotores, que realizó la verificación técnica numérica y confirmó el pedido de secuestro vigente del vehículo.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes, tomó fotografías y secuestró elementos de interés para avanzar en la investigación.

