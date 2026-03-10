Ingresar
El "Tanque" abandonó la carga: escurridiza huida de conocido delincuente tras una persecución

Se trata de un viejo conocido del delito de Añatuya.

Hoy 16:15

En los primeros minutos de este martes, las calles del Barrio Manzione fueron escenario de una persecución que terminó con el secuestro de una costosa bicicleta y un delincuente en fuga. El protagonista, un viejo conocido del delito apodado "Tanque" Belizán, que logró evadir a la justicia tras una maniobra desesperada.

El hecho se desencadenó a la 1 de la madrugada, cuando personal de la División Prevención se encontraba realizando recorridos preventivos. Al llegar a la intersección de las calles Juan José Paso y Eva Perón, los efectivos divisaron a Belizán a bordo de una bicicleta rodado 29, marca GLT, de color negro con detalles en blanco.

Al verse acorralado por las luces del patrullero, "Tanque" inició una veloz huida por la calle Eva Perón. En un intento por perder a los uniformados, el sospechoso se desvió hacia un domicilio particular, ingresando por un lateral hacia el patio trasero.

Tras recibir la autorización del propietario de la vivienda, un hombre de apellido Aseguin, el personal policial ingresó a la propiedad. Sin embargo, para ese momento, el delincuente ya había aplicado su plan de escape: abandonó la costosa bicicleta y se lanzó hacia una zona montuosa de un terreno baldío lindante a la propiedad.

A pesar de que los efectivos realizaron un rastrillaje intensivo por la zona, la oscuridad y el terreno favorecieron al fugitivo, quien logró perderse de vista.

El rodado fue trasladado a la Comisaría 41, donde quedó en calidad de secuestro preventivo bajo custodia.

La policía continúa con las actuaciones para determinar la procedencia de la bicicleta y dar con el paradero del escurridizo "Tanque".

