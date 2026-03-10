"Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente

Wendi Magalí Sánchez difundió un video en redes sociales en el que asegura que, pese a una prueba de ADN positiva, su padre biológico —el ex candidato a intendente de Los Juríes Hernán “Cuchi” Elalle— aún no asume las responsabilidades legales del vínculo.

Hoy 06:45

Una joven santiagueña denunció públicamente a través de un video en redes sociales que desde hace cinco años atraviesa una odisea judicial para que su padre biológico reconozca formalmente su paternidad.

Se trata de Wendi Magalí Sánchez, oriunda de Los Juríes, quien afirma que su padre —Hernán José María Elalle, conocido en la zona como “Cuchi” y ex candidato a intendente de esa ciudad— no asume las responsabilidades derivadas del vínculo parental, a pesar de que una prueba genética ordenada por la Justicia confirmó la relación biológica.

“Estoy reclamando que mi padre biológico reconozca su paternidad y abone los daños y perjuicios que corresponde”, expresó la joven en el video que se viralizó luego de que lo publicara en su cuenta de Facebook.

En su testimonio, Wendi también sostuvo que el proceso judicial no avanza debido a las influencias y el poder económico que, según afirma, posee Elalle en la zona. “Es una persona conocida y el expediente de mi caso no avanza”, manifestó.

Un proceso judicial que lleva años

Según relató la joven, el juicio comenzó hace aproximadamente cinco años, pero recién en abril de 2022 fue citada por el Juzgado Civil de Santiago del Estero capital para realizar la prueba de ADN.

Wendi explicó que la demora se debió a que solicitó litigar sin gastos, lo que prolongó los tiempos para concretar los estudios genéticos.

“Yo viajé y me pude hacer las pruebas. Mi progenitor estaba frente mío y seguía negando su paternidad, aunque anteriormente ya había aparecido en mi vida y jugaba con mi psiquis diciendo que era mi padre biológico”, relató.

Según su testimonio, Elalle “un día aparecía y otro desaparecía”, lo que —según indicó— generó una situación emocional compleja durante años.

Resultado del ADN y reconocimiento legal

La joven indicó que recién en marzo de 2023 se conocieron los resultados de la prueba genética. “Mi abogado me comunicó que habían salido positivos en un 99,99%”, señaló.

Tras ese resultado, la Justicia le solicitó que indicara el orden de prelación de los apellidos con los que deseaba inscribirse en el Registro Civil.

Wendi explicó que respondió que su nombre sería Wende Magalí Contreras Elalle.

Según su relato, el 5 de febrero de este año finalmente el expediente avanzó y la Justicia la declaró formalmente hija biológica de José María Elalle, además de aceptar su nuevo nombre legal.

En esa instancia judicial también se estableció que Elalle debía abonar los honorarios profesionales de los abogados de la joven, fijados en 600.000 pesos.

Apelación y nuevas demoras

Sin embargo, la joven señaló que su padre biológico apeló la resolución, argumentando que ese monto le generaría un grave perjuicio económico.

“Eso es una cosquilla para sus bolsillos. La gente que lo conoce sabe el caudal económico que tiene, pero aun así apeló”, expresó Wendi.

Según indicó, la Justicia aún no resolvió la apelación, ya que el demandado debía presentar los fundamentos de su planteo, algo que —según sostiene— todavía no ocurrió.

Mientras tanto, la joven asegura que continúa esperando que el proceso avance y que se reconozcan plenamente sus derechos como hija.