La Secretaría de Trabajo realizó la mesa panel “La Reforma Laboral: su impacto en las mujeres”

En el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Trabajo de la Provincia se llevó a cabo la mesa panel en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Hoy 22:01

La actividad contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Víctor Araujo; la secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán; el subsecretario de Trabajo, Dr. Walter Assefh; y la directora de Género, Lourdes Núñez, quienes compartieron un espacio de análisis sobre las implicancias de la reforma laboral en la realidad de las mujeres trabajadoras.

En su intervención, la Prof. Comán destacó que “en nuestro gobierno provincial la perspectiva de género no es una mera declamación; por el contrario, atraviesa de manera transversal toda la gestión”, señalando que este enfoque se consolidó desde las gestiones del senador nacional Gerardo Zamora, se profundizó durante la gobernación de Claudia Ledesma Abdala y continúa con el impulso de políticas públicas del actual gobernador Elías Suárez.

Asimismo, sostuvo que “la reforma laboral ha llegado bajo el nombre de modernización laboral, pero en muchos aspectos vulnera de manera directa a las mujeres”, al tiempo que remarcó la importancia de generar herramientas de formación para fortalecer la participación y el desarrollo laboral femenino. “En Santiago del Estero el abordaje de estas problemáticas se realiza de manera conjunta e interdisciplinaria”.

Por su parte, el Dr. Víctor Araujo reflexionó sobre los desafíos culturales que atraviesan la agenda de igualdad. En ese marco señaló que “generar un cambio real en la sociedad implica construir conciencia colectiva y transformar hábitos profundamente arraigados que sostienen la desigualdad”.

Además, remarcó que si bien en nuestra provincia se han logrado avances en materia de violencia de género y reconocimiento de derechos, “si no existe un cambio profundo en la conciencia colectiva de la sociedad, difícilmente podamos lograr una evolución real”, señalando que ese es uno de los grandes desafíos actuales.

Finalmente, sostuvo “debemos seguir avanzando hacia una sociedad más equitativa e igualitaria, donde las mujeres no tengan que luchar permanentemente por sus derechos, porque cuando eso ocurre es justamente porque esos derechos aún no están plenamente reconocidos”.

Tras el acto de apertura se desarrolló la mesa panel, integrada por la secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán; Eugenia Bonetto, en representación de la Unión Industrial de Santiago del Estero; Eugenia Luna, secretaria de la Mujer del Sindicato de Empleados de Comercio; y la abogada laboralista Dra. Emilia Luna, integrante del equipo técnico de la Secretaría de Trabajo.

Distinción a mujeres destacadas

La jornada concluyó con el reconocimiento a mujeres destacadas del sector privado y sindical, entre ellas CEO de empresas santiagueñas y radicadas en la provincia y dirigentes gremiales pertenecientes a organizaciones de la Confederación General del Trabajo, reafirmando el compromiso de sostener el diálogo tripartito como base para mejorar las condiciones de trabajo, resolver conflictos y fortalecer la paz social.

Finalmente, se entregaron distinciones a la diputada nacional Estela Neder, la directora de Género Lourdes Núñez y la diputada provincial Graciela Japazze.