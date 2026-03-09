Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

La Escuela Normal Manuel Belgrano se destacó en el Torneo Verano 2026 de natación

El equipo logró importantes marcas, récord provincial en posta y varios nadadores clasificaron a campeonatos nacionales.El certamen tuvo como escenario el Natatorio Olímpico "Madre de Ciudades".

Hoy 19:54

El equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano tuvo una destacada actuación en el Torneo Verano 2026, que se disputó los días 7 y 8 de marzo en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia se desarrolló en pileta de 50 metros, tuvo tres jornadas de actividad y contó con la fiscalización de árbitros nacionales de CADDARA junto con la Federación Santiagueña de Deportes Acuáticos.

Durante el certamen, los deportistas lograron importantes marcas de cara a la temporada 2026, además de registrar el debut de varios nadadores que surgieron desde las clases de educación física de la institución.

Nadadores con marcas para campeonatos nacionales

Para la temporada 2026, varios representantes de la escuela ya cuentan con registros que les permitirán competir en campeonatos nacionales:

  • Delfina Yost Flint – 50 metros libre
  • Tobías Lares – 50 metros espalda
  • Mateo Ayunta Aybar – 200 combinado, 100 espalda, 100 pecho y 50 espalda
  • Lautaro Villarreal Cuestas – 100 pecho y 50 pecho
  • Lucca Gulotta – 100 espalda y 50 espalda

Además, Máximo Villalba Ramírez participará en el Campeonato Nacional de categorías Pre A, Pre B e Infantiles 1, mientras que Justina Cianferoni consiguió la marca necesaria para pasar a la categoría federados.

Récord provincial en la posta

Uno de los momentos más destacados del torneo fue la actuación del equipo en la posta 4x50 combinado mixto, integrada por Lucía Yocca, Delfina Yost Flint, Lucca Gulotta y Lautaro Villarreal Cuestas, que logró récord provincial en la categoría cadetes.

El cuarteto registró un tiempo de 2:13.58, estableciendo una nueva marca para la provincia.

Resultados destacados

Categoría Federados

Emma Fernández (Menores 1)

  • 1ª en 100 espalda
  • 2ª en 100 libre, 100 pecho, 50 libre, 50 espalda y 50 mariposa

Jorgelina Diosquez Arribalzaga (Cadetes 1)

  • 2ª en 100 pecho
  • 2ª en 50 pecho

Mateo Ayunta Aybar (Cadetes 2)

  • 2º en 100 pecho
  • 3º en 100 espalda
  • 3º en 50 libre

Lucca Gulotta (Cadetes 2)

  • 2º en 100 espalda y 50 espalda
  • 3º en 100 mariposa y 50 mariposa

Lucía Yocca (Cadetes 2)

  • 2ª en 50 espalda
  • 3ª en 100 mariposa

Lautaro Villarreal Cuestas (Cadetes 2)

  • 1º en 100 pecho y 50 pecho
  • 2º en 50 libre, 50 mariposa y 100 mariposa
  • 3º en 100 libre

Delfina Yost Flint (Cadetes 2)

  • 1ª en 50 pecho y 50 mariposa
  • 2ª en 50 libre y 100 libre
  • 3ª en 100 pecho

Aitana Ayunta Aybar (Juveniles 1)

  • 2ª en 100 pecho, 100 espalda, 50 libre, 50 mariposa y 50 pecho
  • 3ª en 100 libre y 50 espalda

Emma Díaz (Juveniles 1)

  • 3ª en 100 pecho y 50 mariposa

Amira Luna Rueda (Juveniles 1)

  • 1ª en 100 pecho
  • 2ª en 100 libre
  • 3ª en 100 espalda, 50 espalda, 50 libre y 50 pecho

Lisandro Pereyra (Juveniles 2)

  • 2º en 100 mariposa

Nicolás Peralta (Mayores)

  • 3º en 50 espalda

Categoría Promocionales

Elena Cianferoni (Pre A)

  • 1ª en 25 espalda, 25 pecho y 25 mariposa
  • 2ª en 25 libre

Evangelina Cianferoni (Pre A)

  • 2ª en 25 pecho, 25 espalda y 25 mariposa
  • 3ª en 25 libre

Máximo Villalba Ramírez (Pre B)

  • 1º en 50 libre, 50 espalda, 50 pecho y 50 mariposa

Justina Cianferoni (Menores 2)

  • 2ª en 50 libre, 50 pecho, 50 espalda y 100 libre
  • 3ª en 50 mariposa

Valentín Cruz (Cadetes 1)

  • 1º en 50 mariposa
  • 2º en 50 libre y 100 libre

Félix Heredia (Menores 2)

  • 1º en 50 espalda y 100 libre
  • 2º en 50 mariposa
  • 3º en 50 libre

Lucio Postigo (Menores 2)

  • 2º en 100 pecho

Florencia Flores (Mayores)

  • 2ª en 50 mariposa
  • 3ª en 100 libre

Lucio Borsellino (Mayores)

  • 1º en 50 mariposa y 100 libre
  • 2º en 50 libre

Debutantes y nadadores destacados

También registraron mejoras en sus tiempos personales los nadadores Tobías Lares, Isabella Iovino, Máximo Méndez Poggi, Belkis Jiménez, Alfonsina Tejera, Jazmín Nassif y Ángela García Nievas.

En tanto, Martina García Nievas y Morena Rodríguez Lobo hicieron su debut en competencias oficiales durante el torneo.

Desde el equipo destacaron el acompañamiento de las autoridades de la Escuela Normal Manuel Belgrano, quienes apoyan permanentemente el desarrollo deportivo de los nadadores.

El balance del torneo fue muy positivo, con buenas marcas, nuevos talentos en competencia y varios deportistas proyectándose hacia los campeonatos nacionales de 2026.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible accidente en la Ruta 64: murió un hombre y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque
  2. 2. El tiempo para este lunes 9 de marzo en Santiago del Estero: pronostican tormentas durante la madrugada y una máxima de 26°
  3. 3. “Irán ponía en riesgo al mundo”: Milei respaldó la ofensiva contra el régimen iraní y reafirmó su alineamiento con Trump
  4. 4. Jornada del 8M en el Fórum reunió a mujeres de toda la provincia
  5. 5. Estafa inmobiliaria: piden eximición de prisión para madre y sobrino de Zambolín
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT