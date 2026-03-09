La Escuela Normal Manuel Belgrano se destacó en el Torneo Verano 2026 de natación

El equipo logró importantes marcas, récord provincial en posta y varios nadadores clasificaron a campeonatos nacionales.El certamen tuvo como escenario el Natatorio Olímpico "Madre de Ciudades".
El equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano tuvo una destacada actuación en el Torneo Verano 2026, que se disputó los días 7 y 8 de marzo en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.
La competencia se desarrolló en pileta de 50 metros, tuvo tres jornadas de actividad y contó con la fiscalización de árbitros nacionales de CADDARA junto con la Federación Santiagueña de Deportes Acuáticos.
Durante el certamen, los deportistas lograron importantes marcas de cara a la temporada 2026, además de registrar el debut de varios nadadores que surgieron desde las clases de educación física de la institución.
Para la temporada 2026, varios representantes de la escuela ya cuentan con registros que les permitirán competir en campeonatos nacionales:
Además, Máximo Villalba Ramírez participará en el Campeonato Nacional de categorías Pre A, Pre B e Infantiles 1, mientras que Justina Cianferoni consiguió la marca necesaria para pasar a la categoría federados.
Uno de los momentos más destacados del torneo fue la actuación del equipo en la posta 4x50 combinado mixto, integrada por Lucía Yocca, Delfina Yost Flint, Lucca Gulotta y Lautaro Villarreal Cuestas, que logró récord provincial en la categoría cadetes.
El cuarteto registró un tiempo de 2:13.58, estableciendo una nueva marca para la provincia.
Emma Fernández (Menores 1)
Jorgelina Diosquez Arribalzaga (Cadetes 1)
Mateo Ayunta Aybar (Cadetes 2)
Lucca Gulotta (Cadetes 2)
Lucía Yocca (Cadetes 2)
Lautaro Villarreal Cuestas (Cadetes 2)
Delfina Yost Flint (Cadetes 2)
Aitana Ayunta Aybar (Juveniles 1)
Emma Díaz (Juveniles 1)
Amira Luna Rueda (Juveniles 1)
Lisandro Pereyra (Juveniles 2)
Nicolás Peralta (Mayores)
Elena Cianferoni (Pre A)
Evangelina Cianferoni (Pre A)
Máximo Villalba Ramírez (Pre B)
Justina Cianferoni (Menores 2)
Valentín Cruz (Cadetes 1)
Félix Heredia (Menores 2)
Lucio Postigo (Menores 2)
Florencia Flores (Mayores)
Lucio Borsellino (Mayores)
También registraron mejoras en sus tiempos personales los nadadores Tobías Lares, Isabella Iovino, Máximo Méndez Poggi, Belkis Jiménez, Alfonsina Tejera, Jazmín Nassif y Ángela García Nievas.
En tanto, Martina García Nievas y Morena Rodríguez Lobo hicieron su debut en competencias oficiales durante el torneo.
Desde el equipo destacaron el acompañamiento de las autoridades de la Escuela Normal Manuel Belgrano, quienes apoyan permanentemente el desarrollo deportivo de los nadadores.
El balance del torneo fue muy positivo, con buenas marcas, nuevos talentos en competencia y varios deportistas proyectándose hacia los campeonatos nacionales de 2026.