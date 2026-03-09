La Escuela Normal Manuel Belgrano se destacó en el Torneo Verano 2026 de natación

El equipo logró importantes marcas, récord provincial en posta y varios nadadores clasificaron a campeonatos nacionales.El certamen tuvo como escenario el Natatorio Olímpico "Madre de Ciudades".

Hoy 19:54

El equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano tuvo una destacada actuación en el Torneo Verano 2026, que se disputó los días 7 y 8 de marzo en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.

La competencia se desarrolló en pileta de 50 metros, tuvo tres jornadas de actividad y contó con la fiscalización de árbitros nacionales de CADDARA junto con la Federación Santiagueña de Deportes Acuáticos.

Durante el certamen, los deportistas lograron importantes marcas de cara a la temporada 2026, además de registrar el debut de varios nadadores que surgieron desde las clases de educación física de la institución.

Nadadores con marcas para campeonatos nacionales

Para la temporada 2026, varios representantes de la escuela ya cuentan con registros que les permitirán competir en campeonatos nacionales:

Delfina Yost Flint – 50 metros libre

– 50 metros libre Tobías Lares – 50 metros espalda

– 50 metros espalda Mateo Ayunta Aybar – 200 combinado, 100 espalda, 100 pecho y 50 espalda

– 200 combinado, 100 espalda, 100 pecho y 50 espalda Lautaro Villarreal Cuestas – 100 pecho y 50 pecho

– 100 pecho y 50 pecho Lucca Gulotta – 100 espalda y 50 espalda

Además, Máximo Villalba Ramírez participará en el Campeonato Nacional de categorías Pre A, Pre B e Infantiles 1, mientras que Justina Cianferoni consiguió la marca necesaria para pasar a la categoría federados.

Récord provincial en la posta

Uno de los momentos más destacados del torneo fue la actuación del equipo en la posta 4x50 combinado mixto, integrada por Lucía Yocca, Delfina Yost Flint, Lucca Gulotta y Lautaro Villarreal Cuestas, que logró récord provincial en la categoría cadetes.

El cuarteto registró un tiempo de 2:13.58, estableciendo una nueva marca para la provincia.

Resultados destacados

Categoría Federados

Emma Fernández (Menores 1)

1ª en 100 espalda

2ª en 100 libre, 100 pecho, 50 libre, 50 espalda y 50 mariposa

Jorgelina Diosquez Arribalzaga (Cadetes 1)

2ª en 100 pecho

2ª en 50 pecho

Mateo Ayunta Aybar (Cadetes 2)

2º en 100 pecho

3º en 100 espalda

3º en 50 libre

Lucca Gulotta (Cadetes 2)

2º en 100 espalda y 50 espalda

3º en 100 mariposa y 50 mariposa

Lucía Yocca (Cadetes 2)

2ª en 50 espalda

3ª en 100 mariposa

Lautaro Villarreal Cuestas (Cadetes 2)

1º en 100 pecho y 50 pecho

2º en 50 libre, 50 mariposa y 100 mariposa

3º en 100 libre

Delfina Yost Flint (Cadetes 2)

1ª en 50 pecho y 50 mariposa

2ª en 50 libre y 100 libre

3ª en 100 pecho

Aitana Ayunta Aybar (Juveniles 1)

2ª en 100 pecho, 100 espalda, 50 libre, 50 mariposa y 50 pecho

3ª en 100 libre y 50 espalda

Emma Díaz (Juveniles 1)

3ª en 100 pecho y 50 mariposa

Amira Luna Rueda (Juveniles 1)

1ª en 100 pecho

2ª en 100 libre

3ª en 100 espalda, 50 espalda, 50 libre y 50 pecho

Lisandro Pereyra (Juveniles 2)

2º en 100 mariposa

Nicolás Peralta (Mayores)

3º en 50 espalda

Categoría Promocionales

Elena Cianferoni (Pre A)

1ª en 25 espalda, 25 pecho y 25 mariposa

2ª en 25 libre

Evangelina Cianferoni (Pre A)

2ª en 25 pecho, 25 espalda y 25 mariposa

3ª en 25 libre

Máximo Villalba Ramírez (Pre B)

1º en 50 libre, 50 espalda, 50 pecho y 50 mariposa

Justina Cianferoni (Menores 2)

2ª en 50 libre, 50 pecho, 50 espalda y 100 libre

3ª en 50 mariposa

Valentín Cruz (Cadetes 1)

1º en 50 mariposa

2º en 50 libre y 100 libre

Félix Heredia (Menores 2)

1º en 50 espalda y 100 libre

2º en 50 mariposa

3º en 50 libre

Lucio Postigo (Menores 2)

2º en 100 pecho

Florencia Flores (Mayores)

2ª en 50 mariposa

3ª en 100 libre

Lucio Borsellino (Mayores)

1º en 50 mariposa y 100 libre

2º en 50 libre

Debutantes y nadadores destacados

También registraron mejoras en sus tiempos personales los nadadores Tobías Lares, Isabella Iovino, Máximo Méndez Poggi, Belkis Jiménez, Alfonsina Tejera, Jazmín Nassif y Ángela García Nievas.

En tanto, Martina García Nievas y Morena Rodríguez Lobo hicieron su debut en competencias oficiales durante el torneo.

Desde el equipo destacaron el acompañamiento de las autoridades de la Escuela Normal Manuel Belgrano, quienes apoyan permanentemente el desarrollo deportivo de los nadadores.

El balance del torneo fue muy positivo, con buenas marcas, nuevos talentos en competencia y varios deportistas proyectándose hacia los campeonatos nacionales de 2026.