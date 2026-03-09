Ingresar
“La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama

Los afortunados ganadores retiraron útiles escolares, tebooks y premios en efectivo.

Hoy 21:04
Ganadores Vuelta al Cole

En una jornada cargada de emoción y gratitud, este lunes se concretó la entrega de premios del concurso “La vuelta a clases con DP”, organizado por Diario Panorama.

Los afortunados ganadores retiraron útiles escolares, notebooks y premios en efectivo, y compartieron su alegría por haber sido seleccionados entre los miles de lectores que participaron de la iniciativa del portal informativo más leído de la provincia.

Entre los premiados hubo vecinos de distintos puntos del interior santiagueño, quienes se acercaron para recibir sus obsequios.

Las historias de emoción se repitieron durante toda la entrega. La propuesta logró una gran convocatoria y dejó, además de premios, numerosas historias de alegría compartida.

