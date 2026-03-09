Quimilí: operativo policial contra picadas ilegales terminó con ocho motocicletas secuestradas

Un operativo policial contra las picadas ilegales permitió secuestrar ocho motocicletas durante controles realizados en distintos sectores de la ciudad de Quimilí, luego de reiteradas denuncias de vecinos por desórdenes nocturnos y ruidos molestos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N°12 junto a personal de la Comisaría Comunitaria N°29, quienes intensificaron los patrullajes con el objetivo de frenar maniobras peligrosas protagonizadas por motociclistas en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el despliegue se inició en las últimas horas del domingo, cuando los uniformados detectaron grupos de motociclistas circulando por distintos barrios en infracción a las normas de tránsito, realizando aceleraciones y desplazamientos que generaban temor entre los vecinos.

Ante esta situación, los efectivos implementaron controles en sectores estratégicos, logrando retirar de circulación ocho motocicletas de baja cilindrada cuyos conductores no pudieron acreditar la propiedad ni la tenencia de los rodados al momento de la inspección.

Durante el operativo también se labraron actas de infracción debido a que varios de los vehículos no contaban con las condiciones mínimas para circular, como falta de luces reglamentarias, ausencia de casco protector, espejos retrovisores y dominios colocados.

Además, tres de las motocicletas presentaban escapes libres, una de las principales causas de los ruidos de alto impacto denunciados por los vecinos.

Por disposición judicial, los rodados fueron trasladados a sede policial, mientras continúan las actuaciones correspondientes en el marco de los controles destinados a prevenir siniestros viales y desalentar las picadas clandestinas en la ciudad.