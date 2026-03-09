Conmoción: joven de 23 años manejaba borracho y mató a dos policías en un brutal choque frontal

El conductor de una Toyota Hilux tenía 1,84 gramos de alcohol en sangre cuando invadió el carril contrario en la Ruta 22. El violento impacto provocó la muerte inmediata de dos efectivos policiales.

Hoy 19:38

Un conductor atropelló y mató a dos policías en Plaza Huincul, Neuquén. Los agentes fueron atropellados de frente por una Toyota Hilux en la Ruta Nacional 22, a la altura del Museo Carmen Funes.

El joven de 23 años que manejaba estaba completamente borracho: el test de alcoholemia marcó 1,84 gramos de alcohol en sangre. Según la investigación, cruzó en doble línea amarilla e intentó sobrepasar a otro vehículo.

En ese momento, impactó de frente contra un Kia Sorrento en el que viajaban el suboficial mayor retirado Atilio Contreras, de 60 años, y el oficial ayudante Julián Zuñiega, de 27. Ninguno de los dos pudo evitar el choque y ambos policías fallecieron en el acto.

El fiscal Federico Cúneo quedó a cargo de la investigación y fue contundente: “El conductor de la Hilux creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte”.

Por eso, el joven fue imputado por el delito de homicidio (dos hechos), lesiones leves (dos hechos) y lesión grave (un hecho), todo bajo la figura de dolo eventual. El Cúneo también pidió dos meses de prisión preventiva y sugirió que el acusado sea alojado en la comisaría 14.

Sin embargo, la defensa del conductor propuso que se le otorgue prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Finalmente, el juez interviniente resolvió que el acusado cumpla 14 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación, según informaron medios locales.