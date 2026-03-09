Colonia Dora: hallaron a un menor desorientado y la policía logró reunirlo con su madre

El niño de 12 años que deambulaba solo y desorientado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Colonia Dora generó preocupación entre vecinos y pasajeros.

Hoy 21:15

Gracias a la rápida intervención de efectivos de la Comisaría 42, el menor fue resguardado y posteriormente entregado a su madre, oriunda de un paraje rural del departamento Salavina.

La situación fue advertida por personas que transitaban por el sector, quienes notaron que el menor caminaba solo, con evidentes signos de desorientación y sin poder precisar su ubicación. Ante el temor de que pudiera encontrarse en una situación de vulnerabilidad, dieron aviso de inmediato a la policía.

El llamado ingresó a la guardia de la Comisaría 42, lo que motivó el rápido desplazamiento de una unidad móvil hacia la terminal. Los cabos Aldo Monge y Lucas Gómez fueron los encargados de acudir al lugar y, tras localizar al niño, procedieron a resguardarlo mientras iniciaban averiguaciones para ubicar a su familia.

Los uniformados realizaron consultas con comerciantes y testigos de la zona, además de recabar información que permitiera reconstruir lo ocurrido. De esa manera lograron establecer el paradero de la madre del menor, identificada como Flavia Torres, de 28 años, domiciliada en el paraje Rubia Paso, departamento Salavina.

Según trascendió, el niño habría quedado momentáneamente separado de su progenitora en circunstancias que aún se intentan determinar, lo que generó momentos de angustia tanto para la familia como para quienes advirtieron la situación.

Una vez verificada la identidad del menor y constatado que se encontraba en buen estado de salud, los efectivos procedieron a su restitución formal a la madre. El episodio, que generó preocupación en la zona de la terminal, tuvo finalmente un desenlace favorable gracias al rápido accionar policial.