Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con tormentas fuertes y aisladas durante todo el día. La temperatura máxima llegará a los 26 grados y la humedad rondará el 90%.

Hoy 01:57

Santiago del Estero volverá a tener este martes 10 de marzo una jornada marcada por la inestabilidad, la lluvia y la alta humedad, en línea con las condiciones que vienen predominando en los últimos días.

De acuerdo con los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas fuertes y aisladas durante toda la jornada, por lo que el mal tiempo seguirá siendo protagonista en la capital santiagueña y zonas cercanas.

En cuanto a la temperatura, el organismo nacional informó que la mínima será de 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26°, en un contexto de elevada humedad que hará sentir el ambiente más pesado durante gran parte del día.

Además, el porcentaje de humedad rondará el 90%, un dato que refuerza la continuidad de un escenario climático atravesado por precipitaciones, nubosidad y condiciones poco favorables para actividades al aire libre.

Así, el clima de este martes irá en consonancia con las jornadas anteriores, que estuvieron signadas por la lluvia persistente y la sensación de pesadez. Ante este panorama, se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones al momento de circular.