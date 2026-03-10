Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal

Dos mujeres, otra joven y un hombre fueron interceptados por la Policía cuando intentaban retirarse de la ciudad tras abandonar un hotel del centro sin abonar la cuenta. La Fiscalía investiga el presunto delito de estafa.

Un insólito episodio de presunta estafa salió a la luz en pleno centro de la ciudad, cuando cuatro personas fueron demoradas en la terminal de ómnibus acusadas de haberse retirado de un hotel sin pagar la cuenta acumulada tras varios días de alojamiento.

El hecho fue denunciado antes del mediodía de ayer por Emanuel B. (40), quien alertó al personal policial sobre la situación ocurrida en el Hotel Solano, ubicado sobre calle Sarmiento, entre Moreno y Entre Ríos. La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 1ª.

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos se habían hospedado en el establecimiento durante cuatro días y luego abandonaron la habitación sin abonar el monto adeudado, que ascendía a 720.000 pesos.

Al advertir la situación, el denunciante decidió recorrer la zona por sus propios medios para intentar ubicar a los huéspedes. Cerca de las 11.15, logró encontrarlos en inmediaciones de la terminal de ómnibus, en la intersección de calles Perú y Alvear, aparentemente cuando intentaban abandonar la ciudad.

Ante ello, dio aviso a la Policía, que se trasladó de inmediato al lugar. Tras escuchar el relato del denunciante, los uniformados procedieron a demorar a los sospechosos.

Los acusados fueron identificados como Emanuel Correa Quiroga (37), domiciliado en Añatuya; Claudia Alexandra Martínez (31), del barrio Sociedad Rural de La Rioja; Rita Nievas (34), residente en avenida Belgrano sur del barrio Almirante Brown de la capital; y Oriana Rodríguez (21), oriunda de Villa Salavina.

Posteriormente, los cuatro fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente mientras se avanzaba con las actuaciones del caso.

Del hecho tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Eugenia Callegaris, quien dispuso que el hombre y las tres mujeres permanezcan demorados mientras se profundiza la investigación por el supuesto delito de estafa, hasta que se definan las medidas judiciales a seguir.