Denunció que “transas” lo golpearon, pero terminó aprehendido por amenazar de muerte a su pareja

El hombre había sido hallado con lesiones en la vía pública y aseguró que fue atacado por varios sujetos. Horas después, su pareja denunció que llegó a su casa alcoholizado, bajo efectos de drogas y la amenazó de muerte.

Hoy 06:47

Un confuso y violento episodio se registró en la ciudad de Bandera, departamento General Belgrano, donde un hombre que inicialmente denunció haber sido brutalmente agredido en la vía pública terminó siendo aprehendido por la Policía luego de que su pareja lo acusara de amenazarla de muerte.

El protagonista del hecho fue S.Q., de 36 años, oriundo de la ciudad de Los Juríes, quien protagonizó una serie de incidentes que requirieron la intervención policial y judicial.

Disturbios en la vía pública

Según informaron fuentes policiales, el primer episodio se registró alrededor de las 21 horas, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos observaron a un hombre provocando disturbios en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Chacabuco e Isabel La Católica, donde los uniformados detectaron a un sujeto alterado y con evidentes signos de haber participado en un hecho violento momentos antes.

Al acercarse para entrevistarlo, los efectivos lograron identificarlo como S.Q., quien presentaba lesiones visibles en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Ante la consulta policial, el hombre manifestó que había sido atacado por varios sujetos a quienes describió como “transas” de la ciudad de Bandera. Según su relato, los individuos lo habrían interceptado en la calle y posteriormente le propinaron una violenta golpiza.

Incluso aseguró que durante la agresión uno de ellos lo golpeó con un ladrillo en la boca, lo que le habría provocado la pérdida de piezas dentarias, particularmente los dientes incisivos, además de múltiples golpes en el rostro y extremidades.

Debido al estado en el que se encontraba, los efectivos dispusieron su traslado a un centro de salud, donde fue asistido por personal médico y posteriormente recibió el alta.

Amenazas a su pareja

Sin embargo, la situación volvió a escalar pocas horas después. Cerca de las 0.10 de la madrugada, la Policía recibió un pedido de auxilio por parte de una joven de 26 años, pareja del sujeto, quien denunció que el hombre la había amenazado de muerte.

Según el relato de la mujer, el individuo llegó a su domicilio con una botella de vodka y en evidente estado de alteración.

La denunciante también señaló que el propio hombre le habría confesado que llevaba tres días consumiendo estupefacientes de manera continua, situación que habría agravado su comportamiento.

De acuerdo con la denuncia, la discusión entre ambos se tornó cada vez más tensa y violenta, lo que generó temor en la joven, quien decidió comunicarse con la Policía para solicitar ayuda.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se dio intervención a la fiscal de turno, Alejandra Sobrero, quien dispuso la aprehensión inmediata del individuo por el supuesto delito de amenazas.

No obstante, al momento de proceder con la medida judicial, los efectivos advirtieron que el hombre presentaba un delicado estado de salud debido a las lesiones sufridas anteriormente, por lo que fue trasladado nuevamente a un centro de salud para recibir asistencia médica, precisaron las fuentes consultadas.