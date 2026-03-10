El gobernador Elías Suárez se reunió con encargados de Agencias de Desarrollo Territorial de la Provincia

El encuentro fue en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno.

Hoy 22:58

El gobernador Elías Suárez se reunió este martes por la tarde en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno con cerca de 60 encargados de Agencias de Desarrollo Territorial de toda la provincia con el fin de planificar la puesta su marcha, que está prevista a partir de abril.

En la oportunidad, estuvieron también el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Producción, Néstor Machado, y el director de Agencias, Claudio Nicolau.

El gobernador destacó la importancia de las agencias como herramientas para acompañar a los pequeños y medianos productores, "porque requieren un acompañamiento especial para que puedan mejorar su producción y atender sus familias, sus comunidades y tener una expectativa en función del lugar donde viven".

Dijo que en primera instancia serán seleccionadas 12 Agencias de Desarrollo Territorial para ser puestas en funcionamiento, a las cuales se les otorgará maquinaria para asistir a los productores en las tareas de laboreo y acompañamiento necesario en actividades agrícolas y ganaderas.

Informó además que el objetivo es que las agencias incorporen algún responsable capacitado, técnico o científico, como también tecnología para la producción a través de herramientas que el Gobierno otorgará.

El propósito –explicó Suárez- "es que pueda aportarle ideas para mejorar la producción, cómo ahorrar en recursos y obtener mejores rindes en cualquier tipo de producción que lleven adelante. Pero lo fundamental es que armemos un equipo de trabajo".

En un párrafo aparte, el mandatario expresó: "Para mí es fundamental un equipo de trabajo, el acompañamiento a los productores, poner al alcance de ellos toda la ayuda que podamos brindar para que esa comunidad produzca mejor, tenga mejores rindes, baje los costos de producción y que podamos pensar que esa familia pueda responder a sus expectativas en una situación muy difícil que nos toca vivir".

Al final se refirió a la quita de recursos a las provincias por parte de la Nación y el impacto en la economía de todas las familias, motivo por el cual consideró fundamental el trabajo articulado con las Agencias de Desarrollo Territorial para ayudar a los pequeños y medianos productores que dependen de su actividad.

Por su parte, el ministro Machado dijo: "Buscamos en este escenario difícil democratizar las posibilidades para todos los productores, para que puedan acceder también a tecnología que tienen los productores grandes. Sabemos que Santiago es un destino, con un gran potencial para la producción y por eso es que en el Norte Argentino somos la primera en balanza comercial que tienen el saldo exportable, con un crecimiento importante que vamos tratamos de afianzar".

En tanto, Silva Neder destacó el desafío planteado por el gobernador a través de las agencias para ampliar las oportunidades de desarrollo mediante una gestión eficiente, “que sean el lugar donde el productor se sienta contenido e identificado”, reafirmando la presencia del Estado en cada punto del mapa santiagueño.