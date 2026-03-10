Tiroteo en una “pool party” en Buenos Aires: un muerto y dos detenidos tras un allanamiento policial

El enfrentamiento ocurrió en una quinta donde se realizaba una fiesta en Esteban Echeverría. La Policía Bonaerense buscaba a integrantes de una banda dedicada al robo de autos y terminó a los tiros con los sospechosos.

Una fiesta en una quinta del conurbano bonaerense terminó de manera trágica cuando un operativo policial derivó en un tiroteo que dejó un delincuente muerto y dos detenidos. El hecho ocurrió en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, durante un allanamiento realizado por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda donde se desarrollaba una “pool party” y donde, según los investigadores, se encontraban dos integrantes de una banda dedicada al robo y adulteración de vehículos.

Una investigación por robo de autos

De acuerdo con fuentes policiales, la causa que derivó en el operativo comenzó en mayo del año pasado, cuando agentes se enfrentaron a tiros con delincuentes que habían robado un Toyota Yaris.

En ese procedimiento fue detenido uno de los sospechosos y se le secuestró un teléfono celular. El análisis del dispositivo permitió descubrir la estructura de una organización criminal dedicada al robo violento de autos, la adulteración de vehículos, la venta ilegal y su utilización para cometer entraderas.

La investigación fue encabezada por la DDI de Lomas de Zamora, que logró identificar a varios miembros de la banda y su vínculo con un presunto líder que ya se encontraba detenido en una cárcel bonaerense.

Según el reporte policial, el grupo tenía roles claramente definidos: algunos se encargaban de sustraer los vehículos, otros proveían armas y documentación falsa, mientras que también había especialistas en la adulteración de autos, choferes y personas responsables de administrar el dinero obtenido de los delitos.

Los investigadores lograron comprobar al menos 15 hechos delictivos, lo que llevó a la Justicia a ordenar 33 allanamientos en distintos puntos del conurbano. En esos operativos fueron detenidas 15 personas.

El tiroteo en la quinta durante la fiesta

El allanamiento en la quinta de 9 de Abril se realizó luego de que los detectives obtuvieran información de que dos sospechosos buscados se encontraban en el lugar participando de una fiesta.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), quienes ingresaron al predio y fueron recibidos a tiros por uno de los sospechosos.

Según indicaron fuentes del caso, el delincuente apareció armado en la planta alta de la vivienda y apuntó contra los policías. Los efectivos respondieron con disparos y el hombre saltó al vacío desde una ventana hacia el exterior de la casa.

El sospechoso cayó herido con impactos de bala en la cabeza y el pecho y murió en el lugar. Fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años, quien tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente. El arma que portaba también tenía pedido de secuestro por robo.

El momento del operativo quedó registrado en un video grabado por los propios efectivos, donde también se observa a otra persona saltando por una ventana hacia el patio de una vivienda lindera apenas ingresó la Policía.

Dos detenidos y una causa judicial en marcha

Durante el procedimiento había numerosas personas en la quinta, quienes fueron identificadas por los investigadores. Finalmente, dos hombres quedaron detenidos: Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, que serán indagados en las próximas horas.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Lomas de Zamora, dirigida por el fiscal Javier Martínez, quien solicitó la intervención de Gendarmería Nacional Argentina para realizar las pericias correspondientes en la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento.