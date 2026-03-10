Según la prensa israelí, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, fue herido en un bombardeo

Sin embargo, dijo que cumple con sus deberes de Estado.

Hoy 20:04

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, resultó herido en uno de los bombardeos israelí-estadounidenses. Lo revelaron fuentes citadas por el diario The Jerusalen Post.

El informe señaló que el líder religioso, sucesor de su asesinado padre Alí Jamenei, muerto en el primer día de la guerra el 28 de febrero, “sigue siendo capaz de llevar a cabo sus deberes y administrar los asuntos de estado”.

Según el periódico, la televisión estatal iraní informó el lunes que Mojtaba Jamenei había resultado herido, sin precisar más detalles sobre el hecho o la gravedad de las heridas.

El nuevo jefe espiritual fue oficializado el domingo como líder supremo tras ser elegido sucesor por el Consejo de Expertos integrado por 88 clérigos.

Se desconoce el paradero y no hay nuevas imágenes sobre Mojtaba Jamenei

Desde el comienzo de la guerra se desconoce el paradero de Mojtaba Jamenei, algo considerado esencial en tiempos de guerra.

Sin embargo, llama la atención que no se hayan divulgado videos ni fotos del flamante guía supremo, lo que aumentó las especulaciones periodísticas sobre su estado de salud.