Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 22º
X
Locales

Alerta naranja por crecida del río Dulce: el embalse de Río Hondo recibe fuerte caudal de agua

Protección Civil de Las Termas emitió un informe de la situación del Embalse.

Hoy 22:45

Protección Civil de Las Termas de Río Hondo emitió una alerta naranja ante la creciente del Río Dulce, debido al importante volumen de agua que está ingresando al Embalse tras las intensas lluvias registradas en Tucumán y zonas de la cuenca alta.

Las autoridades solicitaron a la población no ingresar al cauce, evitar acercarse al agua y mantenerse en lugares elevados, ante el riesgo que implica el aumento del caudal.

De acuerdo con el parte emitido por la Central Hidroeléctrica Río Hondo, a las 21 de este martes, el embalse registraba una cota de 272,79 metros sobre el nivel del mar, con un aporte de 1.266 metros cúbicos por segundo de agua ingresando y un caudal erogado de 959 metros cúbicos por segundo hacia aguas abajo.

El incremento del volumen hídrico mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades ribereñas, ya que el caudal continuará desplazándose por el río hacia distintas localidades de Santiago del Estero.

TEMAS embalse río hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se alojaron cuatro días en un hotel y se fueron sin pagar $720.000: fueron demorados en la terminal
  2. 2. "Hace cinco años peleo para que mi padre me reconozca": El reclamo de una joven santiagueña a un exintendente
  3. 3. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  4. 4. Denunció que “transas” lo golpearon, pero terminó aprehendido por amenazar de muerte a su pareja
  5. 5. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT