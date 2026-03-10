Alerta naranja por crecida del río Dulce: el embalse de Río Hondo recibe fuerte caudal de agua

Protección Civil de Las Termas emitió un informe de la situación del Embalse.

Hoy 22:45

Protección Civil de Las Termas de Río Hondo emitió una alerta naranja ante la creciente del Río Dulce, debido al importante volumen de agua que está ingresando al Embalse tras las intensas lluvias registradas en Tucumán y zonas de la cuenca alta.

Las autoridades solicitaron a la población no ingresar al cauce, evitar acercarse al agua y mantenerse en lugares elevados, ante el riesgo que implica el aumento del caudal.

De acuerdo con el parte emitido por la Central Hidroeléctrica Río Hondo, a las 21 de este martes, el embalse registraba una cota de 272,79 metros sobre el nivel del mar, con un aporte de 1.266 metros cúbicos por segundo de agua ingresando y un caudal erogado de 959 metros cúbicos por segundo hacia aguas abajo.

El incremento del volumen hídrico mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades ribereñas, ya que el caudal continuará desplazándose por el río hacia distintas localidades de Santiago del Estero.