Zonas del Salado bajo alerta: el río sigue creciendo y localidades del interior se ven afectadas

El caudal creció en pocas horas y departamentos de Santiago del Estero están en alerta por la crecida.

Hoy 23:11

Una importante crecida del río Salado se registró en las últimas horas en distintas zonas del interior de Santiago del Estero, generando preocupación entre los pobladores que siguen de cerca la evolución del caudal.

El fenómeno pudo observarse con claridad a la altura del puente ubicado en el paraje Rincón de Esperanza, en el departamento Juan Felipe Ibarra, donde el río mostró un notable incremento en su caudal como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región.