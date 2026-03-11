Simularon ser empleados de una billetera virtual y estafaron a una joven por casi $5 millones

La víctima aseguró que un supuesto empleado de una billetera virtual la guió por teléfono para “actualizar la aplicación”. Minutos después le sustrajeron más de 4,8 millones de pesos.

Hoy 07:19

Una joven de 23 años de la localidad de Los Telares denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual luego de recibir un llamado telefónico que derivó en el vaciamiento total de su cuenta digital.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 39, donde la víctima se presentó en estado de crisis nerviosa y manifestó que había sido atacada por delincuentes informáticos.

La damnificada fue identificada como Tania Guadalupe Chávez Cabrera, domiciliada en el barrio San Francisco del departamento Salavina. Según relató a los efectivos, el hecho ocurrió alrededor de las 21 del domingo.

De acuerdo con su declaración, durante esa noche recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por empleado de la tarjeta Naranja X. El supuesto operador le indicó que debía ingresar a la aplicación de la billetera virtual para realizar una actualización.

Siguiendo las instrucciones que le dieron por teléfono, la joven accedió a la aplicación, momento en el que —según denunció— su cuenta fue vulnerada de inmediato.

En pocos minutos, los estafadores realizaron cuatro transferencias a destinatarios desconocidos, provocando un perjuicio económico total de 4.858.120 pesos. Cuando la víctima advirtió la maniobra, el dinero ya había sido retirado de la cuenta y no pudo impedir las operaciones.

El caso fue informado a la fiscal Eugenia Callegaris, quien dispuso la intervención del Departamento de Delitos Económicos para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades intentarán rastrear el destino de los fondos transferidos y establecer la identidad de los responsables de la estafa.