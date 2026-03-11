El Real Madrid goleó al Manchester City y tiene un pie y medio en los cuartos de la Champions

El Merengue sin sus principales figuras, se impuso por 3 a 0 ante el elenco de Guardiola en el Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final. La serie se define en Inglaterra.

El Real Madrid volvió a demostrar por qué es el máximo ganador de la UEFA Champions League. En el Estadio Santiago Bernabéu, el conjunto español goleó 3-0 a Manchester City en el partido de ida de los octavos de final y dio un paso firme hacia los cuartos.

El gran protagonista de la noche fue Federico Valverde, quien firmó un primer tiempo brillante y lideró la ofensiva del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. El uruguayo abrió el marcador tras recibir un preciso pase largo de Thibaut Courtois, eludir al arquero Gianluigi Donnarumma y definir con clase para el 1-0.

El dominio del Madrid continuó y el propio Valverde volvió a aparecer para ampliar la diferencia. La jugada se inició en los pies de Vinícius Júnior, tuvo un desvío en Rúben Dias, y el volante uruguayo aprovechó el rebote para definir cruzado y poner el 2-0.

Antes del cierre del primer tiempo llegó el tercero. Tras una gran asistencia de Brahim Díaz, Valverde volvió a mostrar su categoría al sacarse la marca de encima y definir con precisión ante Donnarumma, completando una noche inolvidable en el Bernabéu.

El equipo de Pep Guardiola intentó reaccionar con el correr de los minutos y buscó lastimar principalmente por las bandas con Jérémy Doku, aunque sin la claridad suficiente para inquietar con peligro al fondo merengue. Incluso Vinícius tuvo la chance de ampliar la ventaja desde el punto penal, pero su remate fue contenido por el arquero italiano.

En el tramo final, el City tuvo una oportunidad clara que pudo cambiar el panorama, pero la intervención de Antonio Rüdiger evitó que Erling Haaland quedara con el arco libre para descontar.

Con este resultado, Real Madrid quedó muy bien posicionado en la serie, que se definirá la próxima semana en el Etihad Stadium, donde el Manchester City deberá buscar una remontada histórica si quiere seguir con vida en la Champions.