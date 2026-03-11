En vivo: Boca y San Lorenzo afrontan un nuevo clásico en la Bombonera

El Xeneize llega en alza tras golear a Lanús y este miércoles desde las 19.45 afrontará otro duelo clave ante el Ciclón por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Hoy 19:35

Boca Juniors recibirá este miércoles a San Lorenzo desde las 19.45 en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda afrontará su segundo clásico del año con el objetivo de confirmar la recuperación mostrada en la última jornada y seguir sumando puntos para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

