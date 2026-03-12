“Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia

En diálogo con Radio Panorama, José Santillán relató lo peligroso que es la zona en la que vive y pidió mayor presencia y accionar policial. Su hijo permanece internado en el hospital Regional.
Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a los habitantes del barrio Independencia, en la zona sur de la Capital de Santiago del Estero, en horas de la noche del miércoles. En el lugar, un adolescente de 17 años recibió un disparo en el pecho de parte de dos personas que se movilizaban en una motocicleta.
“No se puede estar, todas las noches pasa lo mismo”, relató José Santillán, padre del joven herido con un arma calibre 32 y que en este momento permanece internado en el hospital Regional Ramón Carrillo.
En diálogo con Radio Panorama, Santillán reclamó cierta inacción policial ante hechos de inseguridad que se repiten siempre. “Nahuel Sánchez y otro andaban empastillados haciendo tiros, estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”, aseguró el vecino del barrio Independencia, que aseguró que los malvivientes son de “un sector conocido como La Villa”, frente al barrio Los Telefónicos.
En sus declaraciones a Panorama, el hombre recordó distintos hechos de inseguridad protagonizados por personajes que son conocidos en el ámbito policial, y recordó otro hecho de sangre que terminó con un hombre ciego.
Por último, Santillán reclamó mayor trabajo policial y no dudó el relacionar la inseguridad al consumo de drogas. “La policía sabe todo (…) llega después de todo, como siempre”, sentenció.