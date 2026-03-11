Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos

El procedimiento se realizó en los Bañados de Paso de La Cina y Paso de Oscares. Detectaron caza ilegal de fauna silvestre y uso de elementos de pesca prohibidos.

Hoy 21:11

Un operativo conjunto entre personal de la Dirección General de Bosques y Fauna y efectivos del Escuadrón de Gendarmería Nacional con asiento en Ojo de Agua permitió interceptar a varios infractores que realizaban actividades ilegales en la cuenca del Río Dulce, en zonas de alto valor ambiental.

El despliegue se llevó a cabo en los Bañados de Paso de La Cina y Paso de Oscares, sectores considerados críticos por la fragilidad de su ecosistema y por la presencia de diversas especies de fauna silvestre.

Durante los controles y requisas, los agentes detectaron infracciones a la Ley Provincial Nº 4.802 de Protección a la Fauna Silvestre, por lo que procedieron al secuestro de armas de fuego y municiones utilizadas para la caza ilegal, además de piezas de animales ya abatidos.

Asimismo, los uniformados decomisaron redes de arrastre y otros elementos de pesca prohibidos, cuya utilización provoca un fuerte impacto sobre el recurso ictícola y el equilibrio del ecosistema del Río Dulce.

Caza de patos silvestres: veda total

Desde el organismo provincial recordaron que la pesca deportiva está permitida únicamente bajo estricta reglamentación, mientras que la caza de patos silvestres se encuentra bajo veda absoluta en la región.

En ese sentido, remarcaron que los controles continuarán de manera permanente para proteger las especies que habitan y nidifican en los bañados del Río Dulce, una de las áreas naturales más importantes de la provincia.

Licencias y controles

Finalmente, las autoridades recordaron que las licencias oficiales para la actividad deben tramitarse exclusivamente a través del sitio web oficial de la Dirección General de Bosques y Fauna.

Advirtieron además que la circulación sin documentación habilitante o el uso de artes de caza y pesca prohibidas derivará en sanciones legales, además del decomiso inmediato de los elementos utilizados.