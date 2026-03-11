El próximo 31 de marzo vencerá el plazo para el pago anual adelantado con descuentos

Así lo informó la Dirección General de Rentas de la Municipalidad.

Hoy 20:21

La Dirección General de Rentas de la Capital informa que el 31 de marzo vencerá el plazo para el pago anual adelantado, con un 40% de descuento para los contribuyentes que se encuentren al día.

Ese mismo día vencerá también la posibilidad de presentar la solicitud para acceder al descuento especial destinado a jubilados y pensionados, con beneficios que van del 50% al 80%; personas con discapacidad, con un 80% de descuento; empleados, jubilados y pensionados municipales, con un 50% de descuento; y veteranos de guerra y hogares bajo la línea de indigencia, con un 100% de descuento, abonando únicamente el FAS de $400 mensuales.

En tanto, el director de Rentas, Cristian Bórquez, explicó que “el ejido municipal se divide en cinco zonas y cada inmueble tiene un destino diferente, por ejemplo: casa habitación, local comercial, baldío con tapia y vereda, baldío sin tapia ni vereda, etcétera, lo cual implica abonar valores distintos en cada zona y según el destino”.

“Cuando una persona posee un inmueble dentro de las zonas 01 y 02, solo puede cambiar de destino con el certificado final de obra. En las zonas 1, 2 y 3, el cambio se realiza mediante inspección. Esto es importante saber porque, solo por el año 2026, se habilitó que los inmuebles que hasta el año anterior se encontraban en zonas 1, 2 o 3 y pasaron a zonas 01 y 02, puedan ser inspeccionados a pedido del contribuyente para consignar el verdadero destino, produciéndose una reducción muy importante en sus tasas”, detalló.

Asimismo, el funcionario indicó que “el acogimiento a planes de pago permite regularizar la deuda de una propiedad y habilita el pago adelantado de las tasas 2026 con el descuento del 40%. Además, el pago en una sola cuota de la deuda acumulada permite acceder a descuentos de hasta el 20%. De esta manera, resulta extremadamente conveniente estar al día, puesto que los intereses de años anteriores pueden actualizar las deudas muy por encima de la tasa de inflación acumulada actual”.

La Dirección pone a disposición de los contribuyentes la posibilidad de descargar sus comprobantes de pago mediante el sistema de autogestión, o solicitar sus boletas a los WhatsApp oficiales habilitados: 3853021418 / 3855146647, y abonar sus obligaciones mediante transferencia bancaria, pagos por Red Link, Rapipago, personalmente en sucursales del Banco Santiago del Estero o en la Agencia Municipal de Estrategias y Servicios (ex Caja Municipal). También se puede solicitar un cobrador a domicilio.

Se recuerda que todo pago realizado por transferencia deberá ser informado, junto con la boleta que cancela, a las casillas de correo electrónico: recauda@santiagociudad.gov.ar o despachorentas@santiagociudad.gov.ar.