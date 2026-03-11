Ingresar
Fuentes recibió en el salón de acuerdos a las organizadoras de la Caminata de Mentoreo

La Caminata se hará en el marco de las acciones para conmemorar el Mes de la Mujer.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, se reunió con integrantes de la Red de Mujeres Santiagueñas EmpoderarSE, quienes organizarán la “Caminata de Mentoreo 2026” en el marco de las acciones para conmemorar el Mes de la Mujer.

Participaron del encuentro Ana Najar, Rita Silva, Eugenia Méndez, Carolina Rojas, Cecilia Santillán y Yuli Graciani, quienes le presentaron en detalle a la jefa comunal los aspectos organizativos del evento que se realizará en la ciudad el próximo sábado 14 de marzo, impulsado por Voces Vitales Cono Sur.

La iniciativa se desarrollará de forma simultánea en otras 36 ciudades del país y de la región, con el objetivo de inspirar, conectar y brindar herramientas para que más mujeres generen un impacto positivo en sus comunidades y se fortalezcan como líderes.

