Central Córdoba pudo llevarse más de Varela, pero terminó empatando ante Defensa y Justicia

El equipo de Pusineri empató 1 a 1 ante el Halcón en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura.

Hoy 19:15

Central Córdoba se trajo un punto valioso de su visita a Defensa y Justicia tras empatar 1-1 en Florencio Varela por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Ferroviario sufrió en algunos pasajes, pero reaccionó en el complemento y terminó dejando la sensación de que pudo llevarse algo más.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el primer tiempo ambos equipos tuvieron sus oportunidades para romper el cero. El Halcón generó las más claras, aunque Alan Aguerre respondió con seguridad ante un cabezazo de Osorio, quien luego debió salir lesionado, y también frente a un remate de Rubén Botta que inquietó el arco visitante. Del lado del Ferro, Moyano tuvo dos aproximaciones, aunque sin poder concretar.

El trámite del encuentro fue muy táctico. Defensa buscaba controlar la pelota y bloquear los circuitos de juego del conjunto santiagueño, que cuando defendía se paraba con un 5-4-1 y, al atacar, mutaba a un 4-3-1-2, con Barrera alternando entre lateral izquierdo y extremo según el momento del partido. Así, Central Córdoba logró sostener el empate hasta el descanso.

En el complemento el desarrollo se mantuvo similar: Defensa apostó a la tenencia, mientras que el Ferro intentó lastimar de contraataque. La apertura del marcador llegó a los 13 minutos, cuando Elías Pereyra capturó un rebote tras un remate previo de Aguiar que Aguerre no pudo controlar del todo y puso el 1-0 para el local.

El partido cambió a los 20 minutos, cuando Aguiar vio la tarjeta roja tras una dura plancha sobre Mansilla y dejó con diez a los de Varela. Con superioridad numérica, Central Córdoba adelantó sus líneas y empezó a tomar el protagonismo. A los 30, Santos fue derribado en el área por Emiliano Amor y, tras la revisión del VAR, el propio delantero se hizo cargo del penal para marcar el 1-1.

En los minutos finales el Ferro fue el que más buscó, pero no logró quebrar la resistencia del rival y el partido terminó en empate. Central Córdoba sumó un punto importante como visitante y ahora se enfocará en su próximo compromiso ante Deportivo Riestra, el martes 17 desde las 21.15.