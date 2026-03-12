Alerta roja por la creciente del Río Dulce: fuerte ingreso de agua al embalse de Río Hondo y refuerzan los controles

Las autoridades mantienen operativos de monitoreo en Las Termas y piden a la población evitar las zonas ribereñas ante el importante caudal que se libera hacia el río.

Hoy 22:11

La ciudad de Las Termas de Río Hondo continúa bajo alerta roja por la creciente del Río Dulce, debido al importante volumen de agua que ingresa al Embalse Río Hondo como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las cuencas de la provincia de Tucumán.

Según el último registro difundido por la Central Hidroeléctrica del embalse, correspondiente a las 20:00, el sistema hidrológico presenta valores elevados que mantienen en alerta a las autoridades locales.

Fuerte ingreso de agua al embalse Río Hondo

De acuerdo con los datos oficiales, la situación actual del embalse presenta los siguientes indicadores:

Cota: 273,97 metros sobre el nivel del mar

Caudal erogado: 1575 m³/s

Aporte de ríos: 2628 m³/s

Estos valores reflejan un intenso ingreso de agua al dique, lo que obliga a liberar un caudal significativo hacia el cauce del Río Dulce aguas abajo.

Las autoridades explicaron que "la alerta está vinculada al incremento del caudal del río, situación que podría provocar desbordes en sectores ribereños y zonas bajas, especialmente en áreas cercanas a la ciudad".

Operativo de prevención y monitoreo permanente

Ante este escenario, se activó un operativo de prevención que incluye monitoreos constantes y recorridos en sectores considerados de riesgo dentro de la ciudad termal.

En estas tareas participan equipos de distintas áreas del municipio, personal de Protección Civil Municipal, efectivos policiales y otros organismos que trabajan de manera coordinada para vigilar la evolución del fenómeno.

Los operativos incluyen relevamientos en zonas cercanas al río y controles preventivos para evitar que personas ingresen a sectores peligrosos.

Recomendaciones a la población

En el marco de la alerta roja, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes:

* No ingresar al cauce del río.

* Evitar permanecer en zonas ribereñas.

* Respetar las indicaciones de seguridad y los cortes preventivos.

* Mantenerse informados a través de canales oficiales.

Desde los organismos de emergencia indicaron que los monitoreos continuarán durante las próximas horas, evaluando permanentemente la evolución del caudal y el comportamiento del río para adoptar nuevas medidas en caso de ser necesario.