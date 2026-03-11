Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

¡Qué debut Chacho! River festejó en el estreno de Coudet con un triunfazo ante Huracán

El Millo, en la presentación de su entrenador, venció al Globo por 2-1 en un partido caliente que tuvo de todo.

Hoy 23:55
River Gonzalo Montiel festejo

River Plate derrotó 2-1 a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026 que marcó el debut de Eduardo Coudet como entrenador del conjunto de Núñez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los goles del Millonario fueron convertidos por Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que Jordy Caicedo había marcado el empate parcial para el Globo.

River comenzó mejor y logró ponerse en ventaja con una jugada aérea. Tras un centro preciso de Montiel, Driussi conectó de cabeza para marcar el 1-0.

Antes del entretiempo, Huracán llegó al empate luego de un penal cometido por Lucas Martínez Quarta. El encargado de ejecutarlo fue Caicedo, que no falló y estableció el 1-1.

En el complemento el partido mantuvo la intensidad y las emociones.

River tuvo una gran oportunidad desde los doce pasos, pero el arquero Hernán Galíndez le contuvo el remate a Juan Fernando Quintero.

Sin embargo, minutos más tarde el árbitro Nicolás Ramírez, tras revisar el VAR por una mano de Ojeda en la barrera, sancionó un nuevo penal para River.

Esta vez, Montiel se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1 definitivo.

Final caliente en Parque Patricios

El cierre del encuentro estuvo marcado por la tensión. Durante la revisión de la jugada del penal, Facundo Colidio y Agustín Carrizo fueron expulsados tras un cruce.

Huracán tuvo una última oportunidad para empatar desde el punto penal, pero Lucas Blondel remató por encima del travesaño y desperdició la chance.

Cómo quedaron en la tabla

Con esta victoria, River trepó al quinto puesto de la Zona B con 14 puntos, a cuatro unidades del líder Belgrano.

Huracán, por su parte, quedó octavo con 12 puntos.

Lo que viene

En la próxima fecha, River será local ante Sarmiento de Junín el domingo a las 19:45.

En tanto, Huracán visitará a Aldosivi el lunes desde las 15:30, en busca de recuperarse tras la caída ante el Millonario. 

TEMAS Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Huracán Eduardo Coudet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  2. 2. “Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia
  3. 3. Central Córdoba pudo llevarse más de Varela, pero terminó empatando ante Defensa y Justicia
  4. 4. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  5. 5. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT