¡Qué debut Chacho! River festejó en el estreno de Coudet con un triunfazo ante Huracán

El Millo, en la presentación de su entrenador, venció al Globo por 2-1 en un partido caliente que tuvo de todo.

Hoy 23:55

River Plate derrotó 2-1 a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026 que marcó el debut de Eduardo Coudet como entrenador del conjunto de Núñez.

Los goles del Millonario fueron convertidos por Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que Jordy Caicedo había marcado el empate parcial para el Globo.

River comenzó mejor y logró ponerse en ventaja con una jugada aérea. Tras un centro preciso de Montiel, Driussi conectó de cabeza para marcar el 1-0.

Antes del entretiempo, Huracán llegó al empate luego de un penal cometido por Lucas Martínez Quarta. El encargado de ejecutarlo fue Caicedo, que no falló y estableció el 1-1.

En el complemento el partido mantuvo la intensidad y las emociones.

River tuvo una gran oportunidad desde los doce pasos, pero el arquero Hernán Galíndez le contuvo el remate a Juan Fernando Quintero.

Sin embargo, minutos más tarde el árbitro Nicolás Ramírez, tras revisar el VAR por una mano de Ojeda en la barrera, sancionó un nuevo penal para River.

Esta vez, Montiel se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1 definitivo.

Final caliente en Parque Patricios

El cierre del encuentro estuvo marcado por la tensión. Durante la revisión de la jugada del penal, Facundo Colidio y Agustín Carrizo fueron expulsados tras un cruce.

Huracán tuvo una última oportunidad para empatar desde el punto penal, pero Lucas Blondel remató por encima del travesaño y desperdició la chance.

Cómo quedaron en la tabla

Con esta victoria, River trepó al quinto puesto de la Zona B con 14 puntos, a cuatro unidades del líder Belgrano.

Huracán, por su parte, quedó octavo con 12 puntos.

Lo que viene

En la próxima fecha, River será local ante Sarmiento de Junín el domingo a las 19:45.

En tanto, Huracán visitará a Aldosivi el lunes desde las 15:30, en busca de recuperarse tras la caída ante el Millonario.