Colapinto superó la Q1 pero no la Q2 para la carrera sprint: largará 16º la carrera corta de China

En la pista china pudo conseguir con el Alpine A526 superar el primer corte clasificatorio y ubicarse en el pelotón intermedio de la grilla sabatina.

Hoy 05:20

Nota en desarrollo...

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cómo le fue a Colapinto en la única práctica del Gran Premio de China

Un comienzo complejo tuvo Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1, protagonizando una serie de incidentes en la única tanda de entrenamientos en el circuito de Shanghai, en donde quedó ubicado 15° con el Alpine A526 tras completar 26 giros durante los sesenta minutos de actividad en la pista de 5.451 metros.

Durante los minutos iniciales, cuando salió a girar con neumáticos de compuesto medio, el auto del argentino perdió adherencia al bloquear en uno de los frenajes y terminó en trompo, pudiendo salir de esa incómoda situación y volver a pista tras un paso por boxes parar chequear que ningún componente tuviera alguna deficiencia; cambiando a un segundo juego de rodado amarillo para cumplir 19 vueltas con ambos set.

Al calzar neumáticos blandos, consiguió establecer 1m34s947 y con ello hacer su mejor vuelta (de las siete que dio) en la sesión y quedando así a 2s206 del británico George Russell, que con el triunfo en la carrera de Australia lidera el campeonato a bordo del Mercedes con el cual hizo 1m32s741; en tanto que su compañero Pierre Gasly se ubicó 10° con 1m34s676.

Sobre los últimos minutos de la tanda, e ingresando a boxes, el Alpine de Colapinto quedó detenido repentinamente en el ingreso de la calle de boxes pudiendo arrancar al mismo momento que los mecánicos de Enstone acudían al sector para asistirlo, pudiendo el pilarense llegar a su garaje, hacer una revisión del inconveniente y continuar hasta el final sin más novedades para afrontar a la hora 4:00 la clasificación correspondiente a la carrera Sprint.

NUEVA MUESTRA DE MERCEDES CON OTRO «1-2» PARCIAL

La escudería de Brackley sigue marcando las referencias en esta nueva era de Fórmula y como ocurrió en el callejero de Australia, ahora en China puso nuevamente a sus dos autos en lo más alto de la tabla con el británico Russell escoltado por el italiano Kimi Antonelli a 120 milésimas (fue quien más giró, en 30 rondas), y una diferencia de medio segundo al resto de sus adversarios.

Solo los McLaren del campeón mundial Lando Norris (a 0s555) y Oscar Piastri (a 0s731) junto a la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s858) fueron los únicos autos que pudieron ordenarse a menos de un segundo de las «Flecha de Plata»; por encima de esa brecha quedaron Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Audi) y Gasly, en el top10.

Cronograma del GP de China (horario de Argentina)

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00.00 a 01.00

Clasificación: 04.00 a 05.00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04.00

La actividad de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en Argentina por Fox Sports. Además, estará disponible de forma online a través de Disney+.

Cómo es el circuito de Shanghái

El Circuito Internacional de Shanghái fue inaugurado en 2004 y su diseño, visto desde el aire, se asemeja al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. Una de sus particularidades es que la vuelta comienza con una extensa curva a la derecha (curvas 1 y 2) antes de un cambio hacia la izquierda en las curvas 3 y 4, lo que suele exigir mucho a los neumáticos delanteros.

Datos del circuito: