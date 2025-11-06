La declaración de los niños acosados por el fotógrafo fue "clara, concisa y contundente"

Los menores brindaron detalles en Cámara Gesell del acoso sufrido por Martín Cortez, quien los habría contactado por redes sociales. La fiscalía solicitaría la prisión preventiva.

Hoy 08:08

Ayer, los dos menores presuntamente acosados por el fotógrafo deportivo Martín Cortez declararon en Cámara Gesell y brindaron detalles del accionar del acusado, quien es investigado por el presunto delito de grooming.

Los niños -un varón y una mujer- fueron entrevistados por personal especializado del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, bajo estrictas medidas de contención y cuidado emocional. Fuentes judiciales revelaron que ambos se mostraron "claro, concisos y contundentes" al relatar cómo se desarrollaron los hechos investigados.

De acuerdo con la información aportada, los menores habrían mantenido contacto con el acusado a través de redes sociales, instancia en la que se habría producido el acoso virtual que dio origen a la denuncia.

La fiscal Florencia Torrez, a cargo de la causa, dispuso la inmediata detención del sospechoso. El hombre, fue citado a declarar aunque decidió abstenerse de brindar testimonio.

Paralelamente, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias que se están realizando sobre los aparatos tecnológicos secuestrados durante los allanamientos.

Mientras tanto, los dos menores serán nuevamente entrevistados en las próximas semanas por el equipo psicológico del Poder Judicial, en procura de aportar mayores elementos a la investigación.

Una vez que se cumplan los plazo, la fiscalía solicitaría la prisión preventiva, trascendió.