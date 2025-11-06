Una joven fue brutalmente atacada durante un asalto en su vivienda del Bº La Católica

El violento hecho ocurrió este miércoles por la tarde. La víctima, de 33 años, sufrió múltiples heridas tras ser agredida por un delincuente que le robó una bicicleta y escapó junto a un cómplice en moto.

Un terrible episodio de violencia e inseguridad conmocionó este miércoles al barrio La Católica, en la ciudad Capital. Una joven de 33 años fue brutalmente agredida en su propio domicilio, ubicado en la esquina de Brown y 1° Pasaje, cuando un delincuente ingresó con el objetivo de robarle una bicicleta rodado 16.

De acuerdo con la denuncia, la víctima recibió una herida cortante en el cuero cabelludo con un cuchillo tipo tramontina, además de perder un diente y sufrir golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras cometer el asalto, el malviviente escapó con un cómplice a bordo de una motocicleta por calle Gancedo rumbo al barrio 8 de Abril, aunque fue interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras.

Los agentes lograron identificar al atacante como Leguizamón, de 19 años, mientras que el conductor de la moto logró darse a la fuga y continúa prófugo.

La joven se descompensó a raíz de las lesiones y el shock sufrido, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Regional, donde recibió asistencia médica. La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia para dar con el segundo implicado y esclarecer por completo el violento hecho.