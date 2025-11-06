"Si la bala salía, hoy Cristina sería una mártir, pero está en el banquillo de los acusados"

El licenciado Osvaldo Granados se refirió en su columna para Radio Panorama al inminente comienzo del juicio oral por la Causa Cuadernos.

Hoy 08:23

El analista político Osvaldo Granados recordó en su columna de este jueves para Radio Panorama un episodio de 2005 durante la Convención Anual de la Cámara de la Construcción, donde el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna advirtió que las licitaciones de Vialidad estaban siendo investigadas por el Banco Mundial.

“Lo escuchaban 500 empresarios de los más importantes que no salían de su asombro, entre ellos Ángelo Calcaterra, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Al otro día fueron a quejarse a Néstor Kirchner, que después declaró que eran la columna vertebral de la economía, y a la semana lo echó a Lavagna”, relató.

Granados destacó que “hoy, en la Causa Cuadernos, todos ellos terminaron procesados”, y agregó con ironía: “Si la bala de los Copitos hubiese salido, hoy Cristina sería una mártir, pero está en el banquillo de los acusados”.

En otro tramo de su análisis, el columnista se refirió a la situación económica: “El gobierno renovó la deuda que vencía ayer, 8 billones y medio de pesos, el dólar bajó del techo. El Riesgo País está en 660, tiene que llegar a 520 para que todo el mundo pueda pedir prestado”.

Finalmente, abordó el panorama sindical y político. “La CGT puso un triunvirato que poca gente conoce, pero los que mandan están detrás. El clima cambió: en el Congreso, el PRO se pasó a La Libertad Avanza para votar; dos críticos también votaron a favor, dos dialoguistas también, y firmaron dictamen algunas provincias cercanas al gobierno. Habrá sesiones extraordinarias, van a sancionar el presupuesto y comenzarán a discutirse las reformas”.

Con su estilo habitual, Granados cerró su columna señalando que “la política argentina está entrando en una nueva etapa, donde las lealtades se reacomodan y los juicios del pasado vuelven a marcar el pulso del presente”.