Con Depredador: tierras salvajes como plato fuerte, cinco estrenos llegan a Cine Sunstar

Una aluvión de novedades renuevan la cartelera. Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances.

Hoy 08:48

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cinco las novedades que se suman a la grilla de propuestas.

Depredador: tierras salvajes. En un futuro distante, en un planeta remoto, un joven depredador desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada en Thia y emprende un peligroso viaje en busca de un digno oponente.

Matate, amor. En un rincón olvidado del campo, una mujer trata de mantener la cordura mientras lucha contra la psicosis. Sin embargo, a pesar del apoyo familiar, su comportamiento es cada vez más errático, lo cual hace que se sienta muy sofocada y reprimida.

Dollhouse: muñeca maldita. Una muñeca poseída que llega al hogar de un matrimonio joven en duelo. En principio la muñeca Aya servirá de ayuda para sobrellevar la pérdida de su pequeña hija, pero pronto se volverá tan apegada a ellos como un demonio y su presa.

Paw Patrol: especial de Navidad. Rubble está deseando que llegue la Navidad, con la esperanza de que Papá Noel le traiga un taladro láser pero cuando Papá Noel cae enfermo por un resfriado, la Navidad ¡corre peligro de cancelarse!