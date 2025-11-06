Una jubilada fue estafada con una falsa inversión en una reconocida empresa y perdió $730 mil

La mujer, de 76 años, fue contactada a través de Facebook por supuestos representantes de la empresa estatal. Le prometieron ganancias rápidas y lograron acceder a sus cuentas bancarias, desde donde transfirieron todo su dinero.

Hoy 08:40

Una vecina de la localidad de Lavalle, en el departamento Guasayán, fue víctima de una estafa virtual tras caer en un falso anuncio de inversión en acciones de YPF que circulaba en redes sociales. La mujer, de 76 años, perdió $730 mil luego de que los delincuentes accedieran a sus cuentas bancarias.

Todo comenzó cuando la jubilada vio en Facebook una publicación que promovía la compra de acciones de YPF, acompañada por fotos de reconocidos argentinos, lo que le dio credibilidad al mensaje. Interesada en invertir sus ahorros, ingresó al enlace y manifestó su intención de participar.

Poco después, recibió una llamada desde un número con característica de Córdoba, donde un hombre se presentó como empleado del área de finanzas de YPF. Le aseguró que, invirtiendo $200 mil, obtendría un millón de pesos en un mes, y le indicó un número de CBU para concretar la transferencia.

La mujer realizó el pago a través de una billetera virtual y, siguiendo las indicaciones del estafador, envió también una foto de su rostro y sus datos personales, supuestamente para “verificar su identidad”.

Mientras conversaban, la jubilada advirtió que se estaban realizando otras transferencias desde su cuenta bancaria: una por $350 mil y otra por $170 mil, que también fueron derivadas a cuentas desconocidas. En total, los delincuentes se apoderaron de $730 mil.

El supuesto inversor le aseguró que el trámite había finalizado y que comenzaría a recibir las ganancias el 9 de diciembre, pero horas más tarde la víctima comprobó que había sido engañada.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 25, y tomó intervención la fiscal de Choya y Guasayán, Dra. Natalia Simoes, quien ordenó diversas medidas procesales para intentar identificar a los autores del fraude.