Encuentro histórico: Bizarrap lanzó la “Session #0/66” junto a Daddy Yankee

Hoy 08:51

El productor argentino Bizarrap presentó su nueva BZRP Music Session #0/66, con la participación del ícono del reggaetón Daddy Yankee. El lanzamiento generó una fuerte expectativa entre los fanáticos y marcó un hito en la música latina, al unir por primera vez al referente argentino con la leyenda puertorriqueña.

La colaboración rinde homenaje al reggaetón clásico, con un sonido que recupera los beats y la energía de los 2000, pero reinterpretados con la estética moderna y el sello inconfundible de Bizarrap. Según un comunicado oficial, la canción fue grabada entre Miami y Buenos Aires, tras meses de trabajo conjunto y una “conexión genuina” entre ambos artistas.

“Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño para mí. El más grande, gracias por todo a todos”, expresó Bizarrap en su cuenta de X, destacando la importancia personal y profesional de colaborar con quien considera una de sus mayores influencias.

Con más de 19 mil millones de streams entre Spotify y YouTube, y tres canciones que alcanzaron el #1 Global, Bizarrap continúa ampliando los límites de la música latina. El artista, ganador de cuatro Latin Grammys y cuatro Récords Guinness, también fue el único argentino presente en Coachella 2024, donde sorprendió al compartir escenario con Shakira.

Por su parte, Daddy Yankee, quien se había retirado de los escenarios en 2023, regresa en esta sesión con la fuerza y autenticidad que lo consagraron como uno de los grandes pioneros del género urbano.