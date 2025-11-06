Dormir boca abajo puede dañar la columna, advierte un especialista

El cirujano Themistocles Protopsaltis explicó cuál es la postura más perjudicial para la espalda y cómo evitar el dolor al despertar.

Hoy 09:02

No dormir bien no solo se traduce en cansancio: también puede provocar dolores que acompañan toda la jornada. Según el cirujano estadounidense Themistocles Protopsaltis, especialista en columna vertebral del centro médico NYU Langone Health, un error común al dormir deja los discos y las articulaciones de la espalda en una posición forzada, lo que puede generar molestias crónicas.

Aunque puede parecer inofensivo, dormir boca abajo es una de las posturas más perjudiciales para la columna, ya que el cuello queda girado y los músculos trabajan de forma desigual, generando tensión, rigidez y espasmos.

“Quienes duermen boca abajo son los más propensos a sufrir problemas de cuello y espalda”, explicó el especialista.

En cambio, recomienda dormir de lado o boca arriba, manteniendo una curvatura natural en forma de S, que conserve el equilibrio y la alineación de la columna.

Cómo mantener una espalda sana

El descanso es solo una parte del cuidado de la columna. Protopsaltis subraya que una alimentación equilibrada y la actividad física regular son claves para mantenerla fuerte y flexible.

“Cuando los pacientes llegan con dolor de cuello o espalda, les pregunto qué tipo de ejercicio realizan. Muchos mencionan estiramientos o pesas, pero olvidan el ejercicio cardiovascular, que también fortalece los músculos del cuello y la espalda”, señaló.

Las actividades aeróbicas, como caminar, nadar o andar en bicicleta, ayudan a mejorar la circulación, el estado de ánimo y la resistencia muscular, reduciendo el riesgo de dolor vertebral.

Postura y hábitos diarios

De poco sirve hacer ejercicio si el cuerpo pasa el resto del día encorvado frente a una pantalla. El especialista recomienda corregir la postura varias veces al día, llevando los hombros hacia atrás y el cuello a una posición neutra.

También sugiere estiramientos suaves y revisar la ergonomía del espacio de trabajo: “Si pasás muchas horas mirando hacia abajo, ya sea al celular o a la computadora, estás forzando los músculos sin notarlo”.

Qué hacer si te despertás con dolor

Si el dolor aparece al despertar, el especialista aconseja comenzar el día con una ducha tibia, masajes suaves y la aplicación de antiinflamatorios tópicos o hielo para aliviar la tensión muscular.

“Los analgésicos básicos, como el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos, pueden ser útiles, pero la prevención es la mejor estrategia”, destacó Protopsaltis.

Dormir bien, moverse más y cuidar la postura durante el día son pilares fundamentales para evitar que el descanso se convierta en una fuente de dolor.