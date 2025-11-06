Un nuevo estudio reveló que el consumo frecuente de alcohol podría acelerar la caída del cabello

Investigadores de Portugal analizaron más de 60 mil casos y encontraron que quienes beben con regularidad tienen mayor riesgo de alopecia. También advierten sobre el exceso de vitamina A y el impacto de los hábitos cotidianos.

Durante años, se culpó a la genética, el estrés o las hormonas por la caída del cabello. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que el alcohol —incluida la cerveza— también podría tener un papel importante.

Investigadores de la Universidad de Oporto (Portugal) revisaron 17 estudios internacionales con más de 60.000 participantes y concluyeron que el consumo habitual de bebidas alcohólicas puede acelerar la pérdida capilar.

El equipo comparó factores como la densidad, el grosor y el brillo del cabello y detectó que las personas que bebían alcohol con frecuencia presentaban mayor riesgo de alopecia en comparación con quienes mantenían una dieta equilibrada y un consumo limitado de bebidas alcohólicas o azucaradas.

Qué descubrieron los investigadores

El análisis reveló que las deficiencias de vitaminas y minerales también influyen en la salud capilar. Las personas con niveles adecuados de vitamina D y hierro mostraron una menor incidencia de caída del cabello.

Los especialistas recomiendan una alimentación rica en verduras de hoja verde, como el brócoli o la col rizada, por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

En cambio, advirtieron que un exceso de vitamina A, presente en alimentos como el queso, los huevos o el pescado azul, podría favorecer la caída del cabello si se consume en dosis altas durante largos períodos.

Otras causas y nuevos hallazgos

El impacto del alcohol no fue el único factor analizado. Estudios recientes suman otros detonantes cotidianos, como las duchas demasiado calientes, que pueden deshidratar el cuero cabelludo y provocar una pérdida repentina de cabello, según el Dr. Wajid Ali Anwar, especialista en trasplantes capilares del Reino Unido.

Además, la estilista británica Rachel Valentine advirtió que recogerse el pelo con fuerza o en moños apretados puede causar “alopecia por tracción”, un tipo de caída causada por la tensión constante en el cuero cabelludo.

Un edulcorante natural que estimula el crecimiento capilar

No todo son malas noticias. Científicos de la Universidad de Sídney (Australia) descubrieron que un edulcorante natural derivado de la stevia, llamado esteviósido, podría favorecer el crecimiento del cabello.

El estudio, realizado en modelos animales, mostró que esta sustancia potencia la eficacia del minoxidil, uno de los tratamientos más utilizados contra la calvicie.

“El esteviósido representa un paso prometedor hacia terapias más naturales y efectivas para la caída del cabello”, señaló el Dr. Lifeng Kang, coautor del trabajo.

Consejos para cuidar el cabello desde adentro

Los expertos coinciden en que la salud capilar se construye día a día a través de los hábitos. Algunas recomendaciones clave son:

Limitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

Incorporar alimentos ricos en vitamina D, hierro y antioxidantes , como pescado, legumbres y verduras verdes.

, como pescado, legumbres y verduras verdes. Evitar las duchas muy calientes y los peinados que generen tensión constante.

y los peinados que generen tensión constante. Descansar bien y reducir el estrés, dos factores que influyen directamente en el ciclo de crecimiento del cabello.

El cabello refleja mucho más que estética: nutrición, descanso, equilibrio hormonal y estilo de vida. Aunque un brindis ocasional no representa un problema, el consumo frecuente de alcohol podría debilitar el folículo capilar con el tiempo.

Cuidar la alimentación y los hábitos sigue siendo la mejor estrategia para mantener un cuero cabelludo fuerte y saludable.