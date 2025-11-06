Elle Fanning: "La ciencia ficción te permite escapar de los momentos difíciles de la vida"

La actriz protagoniza Predator: Badlands, la nueva entrega de la icónica saga de acción y ciencia ficción, donde interpreta a dos androides en una historia sobre redención, fuerza y familia elegida.

Hoy 09:21

La saga ‘Predator’ regresa a los cines después de siete años con ‘Predator: Badlands’, dirigida por Dan Trachtenberg, responsable de las dos entregas previas. Esta vez, la historia pone el foco en el propio Depredador, al tiempo que introduce a nuevos personajes, entre ellos Thia y Tessa, dos androides interpretadas por Elle Fanning.

Para Fanning, asumir un doble papel fue un desafío físico y emocional: “Le pregunté a Dan ‘¿cómo vamos a hacer esto?’, porque al leer el guion puedes imaginártelo, pero hacerlo físicamente es un desafío distinto”, contó. “Él quería hacerlo todo lo más real posible, así que trabajamos con un gran equipo de especialistas, con mucho cableado, entrenamiento y coreografía para las peleas”.

Además, el personaje de Thia presenta una particularidad: carece de la mitad inferior del cuerpo. “Tuve que aprender a moverme como un robot, y además ¡sin piernas! Pero no se mueve como un humano, tiene fuerza suficiente en las manos para moverse más rápido. Es una androide poderosa, pero con una gran carga emocional”, explicó la actriz.

Fanning destacó el enfoque colaborativo del director: “Siempre he confiado en la visión de Dan. Solo él podía crear algo así, porque es un gran desafío. Me sentí en buenas manos todo el tiempo”.

En el centro de Predator: Badlands está la relación entre Thia y Dek, un joven guerrero Yautja repudiado por su clan. “La película habla de una amistad improbable. Son dos seres completamente distintos, pero encuentran un punto en común para seguir adelante”, señaló Fanning. “También trata sobre la redención y la familia elegida. Es muy emocionante, y espero que conmueva a la gente además de ofrecer un viaje salvaje”.

Pese a que Fanning es conocida por sus trabajos en dramas, ya había incursionado en el género con películas como Super 8 y Maléfica. En 2026 volverá a la ciencia ficción en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, donde interpretará a una joven Effie Trinket.

Como admiradora del género, Fanning reflexionó sobre su poder transformador: “La ciencia ficción puede representar nuestra sociedad, pero también te permite escapar de ella. Me encanta que te lleve a otros mundos, a otros planetas. Creo que esa capacidad de evasión es necesaria y muy importante, por eso me apasiona tanto este tipo de cine”.