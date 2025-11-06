Una avalancha sorprendió a decenas de senderistas y guías en Nepal: “Fue como ver caer una tormenta desde el cielo”

El alud se registró en Annapurna, a más de 4.000 metros de altura. La escena quedó grabada y se volvió viral en redes sociales.

Hoy 10:30

Una avalancha de enormes dimensiones descendió desde la ladera norte del Annapurna I, una de las montañas más altas y peligrosas del planeta, y tomó por sorpresa a un grupo de senderistas y guías en Nepal. El fenómeno ocurrió el 26 de octubre en el Campamento Base Norte, a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar, y fue registrado en videos que rápidamente circularon por redes sociales.

Los testigos relataron que una inmensa pared de nieve se desprendió de la montaña y, en cuestión de segundos, se convirtió en una nube blanca que avanzó con violencia hacia el campamento. “Fue como ver caer una tormenta desde el cielo”, contó uno de los presentes, según publicó The Sun.

A pesar de la magnitud del evento, no se reportaron heridos ni víctimas fatales. El campamento quedó completamente cubierto por una gruesa capa de nieve, y tras el estruendo solo se escuchó el silencio de la montaña.