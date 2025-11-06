Ingresar
Valentina Zenere revive el glamour de los 2000 con un look al estilo Pamela Anderson

La actriz deslumbró en una producción de fotos con un minivestido de látex, melena platinada y make up retro, en una estética que combina sensualidad y nostalgia pop.

Valentina Zenere se lució en una producción de fotos de alto impacto en la que deslumbró con un look inspirado en la estética de los años 2000. La actriz posó frente a una pared lisa, luciendo una melena rubia platinada con flequillo abierto y ondas suaves, un estilo que muchos compararon con el icónico look de Pamela Anderson y otros aseguran que la confundieron con Sabrina Carpenter.

Llevó un minivestido de látex, con el escote y la parte superior en rosa pastel y el resto en rojo intenso, una combinación audaz que resaltó su figura y su bronceado.

Completó el look con uñas largas cuadradas en blanco, anillos plateados y unos tacos metalizados plateados con superplataforma, tacos altísimo y tachas.

En cuanto al make up, Zenere apostó por un estilo glam y nostálgico: piel satinada, ojos delineados en negro con sombras neutras y labios nude delineados, en sintonía con el look “bombshell” clásico.

Con esta producción, la actriz argentina reafirmó su costado más sensual y retro, evocando la estética que -sin dudas- marcó una época en la cultura pop.

