La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja jugará un amistoso ante Unión Santiago

El encuentro se jugará este viernes en el estadio Roberto Osvaldo Molinari y forma parte del programa de Entrenamiento Federal que por primera vez se realiza en Santiago del Estero

Hoy 15:29

En procura de seguir fortaleciendo la política de inclusión deportiva y social, la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja disputará un partido amistoso con el plantel masculino de Primera División del Club Atlético Unión Santiago.

Se jugará este viernes 7 de noviembre, a las 18 y en el estadio Roberto Osvaldo Molinari, y forma parte del programa de Entrenamiento Federal y que por primera vez se realiza en la ciudad de Santiago del Estero desde el martes 4 hasta el domingo 9 del presente mes.

El representativo nacional ostenta las tres coronas: Campeón Mundial, Campeón de América y Campeón de Europa. Se está entrenando en la capital santiagueña para competir en la Copa América 2025, que se desarrollará en la ciudad paraguaya de Asunción, del sábado 22 al domingo 30 de noviembre de este año. Los argentinos compartirán la Zona B en la Fase de Grupos, con Guatemala, Brasil, México, Colombia y Chile. En tanto que en la Zona A estarán Paraguay, Estados Unidos, Perú, Japón y Bolivia

“Ser de talla baja significa levantarse cada día con la certeza de que el esfuerzo vale la pena. Significa transformar miradas, convertir los prejuicios en oportunidades y demostrar que nuestras diferencias también son nuestra fuerza. Porque la verdadera grandeza no se mide en centímetros, se mide en el corazón”, es la consigna de la Asociación Civil Talla Baja de Argentina.