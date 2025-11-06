GP de Brasil de la Fórmula 1: horarios y cómo ver a Franco Colapinto

El piloto argentino vuelve a subirse al Alpine este fin de semana en San Pablo, en un Gran Premio que tendrá carrera Sprint.

Hoy 12:50

La Fórmula 1 aterriza en Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil, una de las citas más tradicionales del calendario, en el circuito de Interlagos de San Pablo. Allí estará Franco Colapinto, que viene de terminar 16° en México, buscando seguir sumando experiencia y acercarse a los puntos en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría.

El fin de semana contará con el formato Sprint, por lo que habrá una única sesión de práctica y dos clasificaciones. El argentino afrontará un cronograma ajustado, con actividad en pista desde el viernes 7 de noviembre, y la carrera principal pautada para el domingo 9.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto

Viernes 7 de noviembre

• Práctica libre: 11.30 (hora de Argentina y Brasil)

• Clasificación Sprint: 15.30

• Carrera Sprint: 11.00

• Clasificación para el GP: 15.00

• Carrera principal: 14.00 (a 71 vueltas)

La Sprint Race cubrirá 100 kilómetros, aproximadamente un tercio de la distancia del Gran Premio, y otorgará puntos a los ocho primeros: de 8 a 1 según el orden de llegada.

El GP de Brasil podrá seguirse en vivo por ESPN y Star+, plataformas oficiales para toda la temporada 2025 de la Fórmula 1.