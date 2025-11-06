Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2025 | 26º
X
Somos Deporte

GP de Brasil de la Fórmula 1: horarios y cómo ver a Franco Colapinto

El piloto argentino vuelve a subirse al Alpine este fin de semana en San Pablo, en un Gran Premio que tendrá carrera Sprint.

Hoy 12:50

La Fórmula 1 aterriza en Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil, una de las citas más tradicionales del calendario, en el circuito de Interlagos de San Pablo. Allí estará Franco Colapinto, que viene de terminar 16° en México, buscando seguir sumando experiencia y acercarse a los puntos en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría.

El fin de semana contará con el formato Sprint, por lo que habrá una única sesión de práctica y dos clasificaciones. El argentino afrontará un cronograma ajustado, con actividad en pista desde el viernes 7 de noviembre, y la carrera principal pautada para el domingo 9.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto

  • Viernes 7 de noviembre
    Práctica libre: 11.30 (hora de Argentina y Brasil)
    Clasificación Sprint: 15.30
  • Sábado 8 de noviembre
    Carrera Sprint: 11.00
    Clasificación para el GP: 15.00
  • Domingo 9 de noviembre
    Carrera principal: 14.00 (a 71 vueltas)

La Sprint Race cubrirá 100 kilómetros, aproximadamente un tercio de la distancia del Gran Premio, y otorgará puntos a los ocho primeros: de 8 a 1 según el orden de llegada.

El GP de Brasil podrá seguirse en vivo por ESPN y Star+, plataformas oficiales para toda la temporada 2025 de la Fórmula 1.

TEMAS Fórmula 1

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adorni y Santilli reactivan el diálogo con los gobernadores aliados para avanzar en las reformas de Milei
  2. 2. Franco Colapinto y una cena especial antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
  3. 3. El tiempo para este jueves 6 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo cubierto, máxima de 25º y probables tormentas hacia la noche
  4. 4. En vivo: con Cristina Kirchner conectada por Zoom, arrancó el juicio de los Cuadernos de las Coimas
  5. 5. Una jubilada fue estafada con una falsa inversión en una reconocida empresa y perdió $730 mil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT