"Santiago del Estero se ha convertido en una provincia de alto consumo de drogas"

Así lo expresó el pastor Antonio Zaiek, de la Fundación Piedras Vivas, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:28

El pastor Antonio Zaiek, referente de la Fundación Piedras Vivas, se refirió en diálogo con Radio Panorama, a la creciente problemática de las adicciones en la provincia y su impacto en los jóvenes.

Zaiek señaló que la situación se agrava con la reciente muerte de adolescentes en estado de vulnerabilidad, muchos de ellos con antecedentes de consumo. “El consumo de drogas ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo, debido a que Santiago es una ciudad de tránsito, con aviones y pistas clandestinas que distribuyen a todo el país. Llegan avionetas que descargan en los campos. Pero Santiago, más allá de esto, se ha convertido en una provincia de alto consumo. Las ciudades del interior están sobrepasadas”, afirmó.

El pastor subrayó la falta de campañas de prevención y concientización, y consideró que “el abordaje actual se enfoca solo en resolver los casos cercanos, pero lo más importante sería trabajar en la prevención”. En ese sentido, remarcó que las estrategias comunicacionales deben adaptarse a los jóvenes: “La velocidad mental de los chicos acostumbrados a las redes sociales obliga a campañas breves y directas, de algunos minutos”.

Entre los factores que influyen en el aumento del consumo, Zaiek mencionó el contexto familiar —“padres separados, ensamblados, disfuncionales”— y la problemática económica, además de la facilidad de acceso a contenidos y sustancias a través de los celulares.

“El fenómeno atraviesa toda la sociedad. En ciudades como Bandera, donde hay clases sociales muy diferenciadas, la droga no hace distinción social: el de clase alta termina consumiendo igual”, apuntó. Además, advirtió que “las barras de fútbol más importantes de Santiago y La Banda son las que controlan el narcomenudeo”.

Por último, destacó un dato preocupante: “Las mujeres son las que más han crecido en el consumo de alcohol y drogas”.

A pesar del panorama, Zaiek sostuvo que la familia cumple un rol clave en la rehabilitación y expresó un mensaje esperanzador: “De la droga se sale, en especial si está Dios en el medio”.